Sony: Xperia 1 II disponibile in pre-ordine

Disponibile in pre-ordine, Xperia 1 II è pensato per gli amanti della fotografia, grazie alla tecnologia AF sviluppata per le fotocamere con obiettivo intercambiabile Alpha di Sony. La tripla fotocamera offre infatti un autofocus continuo in grado di eseguire il calcolo di AF/AE fino a 60 volte al secondo. Ciò significa che Xperia 1 II vanta il primo tracking AF/AEcontinuo su smartphone al mondo per scattare ad alta velocità a un massimo di 20 fps. Poiché consente di mettere a fuoco il soggetto e seguirlo in tutti i suoi movimenti nell’inquadratura, è l’ideale per immortalare eventi sportivi, animali selvatici o anche solo bambini in continuo movimento.Unita alle, calibrate appositamente per Xperia 1 II, questa tecnologia permette di catturare ogni dettaglio con straordinaria precisione, persino nei momenti più frenetici.Per i fotografi più esigenti, l’interfaccia utente di, “tecnologia mutuata da Alpha”, include i controlli manuali per impostare ISO, velocità dell’otturatore e non solo. Inoltre, con un sensore Dual Photo Diode, un sistema di autofocus che copre quasi il 70% del sensore, un sensore 3D iToF e un nuovo, ampio sensore Exmor RS da 1/1,7” per dispositivi mobili, Xperia 1 II è 1,5 volte più sensibile rispetto al modello precedente e il suo sistema di autofocus veloce funziona anche in condizioni di scarsa illuminazione, per ottenere immagini di qualità in qualsiasi circostanza.L’appdi Xperia 1 II supporta anche le riprese cinematografiche a un frame rate elevato di 120 fps a 10 bit in risoluzione 2K HDR e 4K HDR 21:9 a 24/25/30/60 fps garantendo una straordinaria esperienza di registrazione. Al tempo stesso, la funzionalità di Touch AF e la possibilità di controllare manualmente impostazioni quali esposizione, misuratore del livello e bilanciamento del bianco offre un approccio più professionale, mentre l’esclusivo filtro per il vento di Sony riduce i rumori e le interferenze per registrazioni audio sempre nitide.Sfruttando le conoscenze maturate da Sony nell’ambito dell’intrattenimento musicale e dell’hardware per l’audio, è stato progettato insieme aper assicurare un’esperienza di ascolto assolutamente autentica. La riproduzione audio di spettacolare qualità può avvenire dagli speaker frontali, così come da cuffie wireless o collegate con il jack da 3,5 mm. Il nuovo modello è anche il primo smartphone al mondo a sfruttare laper ottimizzare la qualità sonora durante l’ascolto con TIDAL, la nota piattaforma globale di intrattenimento e streaming musicale. Infine, la nuova tecnologia DSEE Ultimate consente di ascoltare i file audio alla massima risoluzione possibile e sfruttare l’intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente e in tempo reale frequenza audio e bit rate, per un’esperienza fedele alle intenzioni dell’artista.Per un intrattenimento davvero coinvolgente, ilassicura qualità cinematografica alla visione dei film e allontana i limiti di visualizzazione durante il gioco. Per un gaming di livello superiore in qualsiasi luogo, Xperia 1 II può essere abbinato al. Con un miglior tempo di risposta al tocco sullo schermo e una versione aggiornata della tecnologia Game Enhancer di Xperia per bloccare lo schermo sull’app di gioco, Xperia 1 II può trasformarsi in un dispositivo totalmente dedicato al gaming.Tutto questo è reso possibile dallae dal modem-RF 5G Snapdragon X55: questi, infatti, offrono opportunità di gioco, fotografia, streaming e connessione fondate sull’incredibile velocità del 5G e su prestazioni ottimizzate con CPU e GPU più veloci del 25% rispetto al modello precedente.Dotato di una certificazione IP65/68 per la resistenza all’acqua,e una potente batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida[xvi] e wireless, è l’alleato perfetto per affrontare le giornate più impegnative, in qualsiasi luogo e situazione.Proposto in nero o viola, Xperia 1 II può essere pre-ordinato sull’e-store di Sony : insieme a Xperia 1 II, si riceveranno anche le cuffie wireless con eliminazione del rumore WH-1000XM3 .Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita