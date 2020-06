Samsung: martphone o soundbar in regalo per chi acquista un QLED TV 4K o 8K

ha annunciato il lancio di due esclusive promozioni per gli appassionati di TV e tecnologia in occasione dell’arrivo in store della gamma: una dedicata ai QLED TV 4K e una al mondo in 8K. I consumatori infatti potranno acquistare une ricevere in regalo uno smartphone o una soundbar, per potenziare al massimo la propria esperienza di intrattenimento.In pratica, fino a, acquistando unpromozionato, sarà possibile ricevere in regalo uno smartphoneoppure unaInvece, per chi desidera vivere il mondo in 8K,, acquistando unpromozionato, sarà possibile ricevere in regalo l’innovativoche permette di registrare video in 8K e immergersi completamente in questa tecnologia innovativa.La selezione deiper la promozione presenta diversi modelli in un range che va dai 55 agli 85 pollici: Q60T, Q70T, Q80T, Q90T e Q95T, mentre per chi desidera la più alta definizione di sempre, Samsung ha selezionato alcuni modelli di. Dai 65 agli 82 pollici, tutti caratterizzati dall’innovativocon Intelligenza Artificiale che ottimizza la qualità dell’immagine e dell’audio rendendo ogni scena perfetta, indipendentemente dalla qualità della fonte del contenuto originale.Tra i modelli selezionati, c’è anche, il fiore all’occhiello della gamma TV QLED 8K Samsung 2020, che offre un’esperienza di home entertainment senza precedenti. Il Q950Ta combinare un form factor elegante ed ultrasottile con una qualità d’immagine eccellente, la potenza del processore Quantum 8K di nuova generazione, le funzionalità di IA e Smart oltre ad un sistema surround di altoparlanti impressionante.Le promozioni sulla nuova gamma QLED 2020 sono attive nei punti vendita selezionati e su Samsung.com. Per conoscere i termini e le condizioni dell’iniziativa è possibile consultare le pagine dedicate: per la promozione relativa ai QLED TV 4K https://www.samsung.com/it/offer/qled2020/ , per la promozione sui QLED TV 8K visitare https://www.samsung.com/it/offer/viviunmondoin8k/ Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita