Presto in vendita i nuovi televisori Full-Array LED 4K HDR XH90 di Sony

ha annunciato che la nuova serie di televisori Full-Array 4K HDR XH90 sarà disponibile nei punti vendita a partire da giugno.Tutti i dispositivi integrano l’esclusiva tecnologia Full Array Local Dimming di Sony, che modifica in modo dinamico i livelli di luminosità di alcune sezioni dello schermo in base al contenuto,. Grazie all’accurato bilanciamento dell’emissione di luce in tutti i punti, le scene più buie e quelle più luminose risultano ulteriormente intensificate, proprio come sono nate nella mente dell’autore.In tema di audio, il sistemasi basa su due tweeter posti sul retro del pannello che posizionano il suono esattamente dove sta avvenendo l’azione sullo schermo per rendere la visione ancora più coinvolgente.L’aggiunta deiperfetti per completare la qualità audio e il design sottile del TV, aumenta la chiarezza di effetti sonori e brani musicali. E, in previsione dell’arrivo sul mercato delle console di gioco di ultima generazione, i modelli XH90 supportano la risoluzione 4K con framerate elevato da 120 fps e tempi di risposta ridotti da input HDMI, garanzia di esperienza di gioco ottimale e massime prestazioni.Fedeli all’intento di rispettare pienamente la visione creativa dei registi,, una modalità appositamente sviluppata per godere i contenuti originali della piattaforma Netflix con una qualità d’immagine paragonabile a quelli dei monitor da studio televisivo e, soprattutto, adeguata alle intenzioni del filmmaker., una nuova tecnologia che affina la qualità d’immagine e audio in qualsiasi ambiente. Il sistema regola la luminosità in base alla luce presente, aumentandola se la stanza è particolarmente luminosa e riducendola se è buia, per ottenere una riproduzione perfetta. Ambient Optimization è anche in grado di rilevare gli oggetti che potrebbero assorbire o riflettere il suono, come tende e arredi, regolando l’acustica in modo da non compromettere la resa.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita