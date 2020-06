LG: una promozione per proteggere gli smartphone della Serie K 2020

LG vuole assicurare massima protezione agli smartphone della: fino al 30 giugno infatti tutti coloro che acquisteranno unpresso i principali negozi di elettronica di consumo e di telefonia e su LG Online Shop riceveranno una copertura da danni accidentali sul display dello smartphone acquistato valida sei mesi.Per accedere alla promozione bastano pochi semplici passi. Dopo aver acquistato lo smartphone, è sufficiente registrare i dati di acquisto sul sito www.lgforyou.it entro quindici giorni di calendario per poter così godere della promo. Informazioni dettagliate e limitazioni sono consultabili sul regolamento completo disponibile sul sito www.lg.com/it/promozioni Gli smartphone della serie K possono essere messi davvero a dura prova: oltre a godere della copertura sul display,hanno infatti in dotazione all’interno della confezione una pratica custodia protettiva trasparente e soddisfano ben 6 test di grado militare che ne certificano il funzionamento anche in condizioni estreme (alte temperature, basse temperature, umidità, shock termico, vibrazione, urto).: andando incontro alla crescente esigenza degli utenti di avere sempre con sé un valido alleato per catturare e condividere i momenti più importanti della giornata, ogni smartphone della serie K offre un set di, di cui 4 posteriori e una frontale per i selfie. Sul retro trovano spazio, quindi, una fotocamera ad alta risoluzione per ammirare tutti i dettagli del soggetto; un obiettivo super-grandangolare ideale per inquadrare scene più ampie o gruppi di amici; un sensore di profondità per mettere in risalto il soggetto sfocando lo sfondo; e infine per la prima volta uno smartphone LG offre una fotocamera macro, per catturare tutti i particolari di un soggetto da una distanza di soli 4 centimetri.Il, la batteria longeva da 4.000 mAh e il sistema 3D Surround DTS:X con audio a 7.1 canali virtuali in cuffia rendono gli smartphone della serie K di LG ideali per godersi al meglio i propri contenuti in mobilità.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita