PlayStation 5: in arrivo a fine anno

Nel corso di un evento online seguito da oltre due milioni di persone, il Future of Gaming Show,ha annunciato che la nuova Playstation 5e che sarà nei negozi in due versioni: una con lettore ottico Bluray 4k e una "digital edition" che ne sarà priva.La nuova console presenta un design futuristico: un cuore nero, avvolto in due petali di plastica bianca, che è possibile posare sia in verticale che in orizzontale.Alcune delle caratteristiche erano già note come ad esempio il processore AMD Zen 2, una versione casalinga della scheda grafica AMD RDNA 2 che supporta 8K (o 4K 120Hz), un'unità SSD ad altissima velocità e l'audio 3D.il controller DualSense, la videocamera HD che si collegherà direttamente alla console, le cuffie Pulse 3D e un telecomando essenziale.Annunciati anche i primi giochi della nuova console. Da(che dovrebbe essere disponibile in concomitanza con il lancio della console), a, passando per il remake di Demon's Souls, il gioco d'azione, finendo agli immancabili Gran Turismo 7 e Resident Evil 8 - Village.Tra i titoli davvero nuovi ci sono: Project Athia di Square Enix, un titolo che combina parkour ed elementi di fantasia; il mondo robotico di Stray, popolato di Robot e gatti; i fantascientifici Returnal e Pragmata; il gioco horror; il gioco d'azione acrobatico Deathloop; Solar Ash e Still Devil Inside. Ad ogni modo, quasi tutti questi titoli arriveranno nel 2021.Per ora però: la data di uscita ufficiale (si è solo annunciato che sarà disponibile "a fine anno") e soprattutto