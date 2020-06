Samsung Italia aderisce a Optime, l’Osservatorio per la Tutela del Mercato dell’Elettronica in Italia

Optime, Osservatorio per la Tutela del Mercato dell’Elettronica in Italia, Federazione di scopo che riunisce i principali operatori nel retail dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici

Davide Rossi, Presidente di Optime, commenta: “Non posso che esprimere, a nome di tutti gli Associati, una grande soddisfazione per questo importante ingresso in Federazione. Un player come Samsung non potrà che portare valore aggiunto al nostro operato e ci permetterà sicuramente di ampliare le attività, già numerose, svolte fino ad oggi. Si tratta di un’ulteriore conferma della validità della strada intrapresa e ne siamo molto orgogliosi”.



“Siamo lieti di entrare a far parte della Federazione Optime. Riteniamo che la tutela della concorrenza leale tra le imprese del settore dell'elettronica di consumo e il rispetto delle norme che disciplinano il comparto siano obiettivi da cui non si può prescindere. A ciò si aggiunge il valore etico della difesa del rapporto di fiducia tra i vari attori del mercato, in primis clienti, partner commerciali e comunità locali”, ha dichiarato Carlo Carollo, Vicepresidente della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia.

, ha annunciato l’importante adesione di.L’Osservatorio ha come scopo primario il monitoraggio del mercato dell’elettronica, la tutela dalla concorrenza leale tra gli operatori e la segnalazione agli organi competenti di ogni anomalia o violazione al fine di proteggere al tempo stesso il Mercato e i consumatori.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita