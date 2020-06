Smartphone Crosscall: lavabili con acqua, sapone e gel idroalcolico

L'attuale situazione sanitaria impone a tutti noi drastiche norme igieniche, indispensabili per prevenire il contagio da Coronavirus e garantire la sicurezza di tutti coloro che ci circondano. Mascherine, gel disinfettanti e lavaggi delle mani molto frequenti sono diventati rituali quotidiani.

In media, tra quando ci alziamo a quando andiamo a letto, possiamo toccare il nostro smartphone più di 2500 volte al giorno, l'uso diffuso del telelavoro, inoltre, dal periodo di confinamento non ha fatto altro che aumentare questa frequenza. Quindi lavare il telefono cellulare con acqua e sapone, disinfettarlo accuratamente con gel idroalcolico o inondarlo con acqua in pressione sono tutti passaggi che eliminerebbero il rischio di contaminazione. Tuttavia, pochi telefoni cellulari sono in grado di resistere a tali livelli di disinfezione.

Altamente resistenti e impermeabili a tutti i tipi di liquidi, gli smartphone Crosscall sono totalmente adattati a questa nuova realtà in cui è richiesto un alto grado di disinfezione.

Resistenti alle soluzioni idroalcoliche composte da isopropanolo e da quelle composte da etanolo, i prodotti Crosscall possono quindi essere disinfettati senza alcun rischio con i gel che tutti noi ora abbiamo a casa. Inoltre, per i casi più estremi, possono anche essere accuratamente puliti e disinfettati con acqua ad alta pressione (90 bar) e ad alta temperatura (fino a 80° C).

In genere si consiglia di eseguire il processo di pulizia e disinfezione con il terminale spento, ma nel caso dei prodotti Crosscall ciò non è necessario grazie ai loro tappi a tenuta stagna che coprono le porte di connessione (USB, Jack). Possono quindi essere puliti ovunque, in qualsiasi momento e senza paura. Il loro touchscreen con tecnologia Wet & Glove consente inoltre di utilizzarli con i guanti per una maggiore protezione.



