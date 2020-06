Xiaomi: arriva in Italia Redmi 9, a partire da 149,90 Euro

ha annunciato

l’arrivo diin Italia, il nuovo smartphone entry-level che introduce importanti aggiornamenti rispetto al suo predecessore, tra cui una configurazione quad camera AI multifunzione, un display a goccia FHD+ da 6,53”, un potente chipset e un design innovativo.Come primo smartphone Redmi entry-level dotato di, Redmi 9 aiuta a non perdere i momenti speciali della propria vita.Il dispositivo integra nell’esperienza fotografica anche divertimento e creatività grazie alle caratteristiche premium della fotocamera, tra cui il caleidoscopio e la funzione. Inoltre, gli utenti possono godere di una maggiore visualizzazione grazie ad uno schermo più ampio.Dotato di, Redmi 9 offre un’esperienza visiva ottimale con dettagli cristallini a portata di mano. È inoltre dotato della certificazione TÜV Rheinland per le ridotte emissioni di luce blu e protetto dalla tecnologia Corning Gorilla Glass.Sul fronte delle prestazioni, Redmi 9 sfoggia, offrendo prestazioni migliorate rispetto al suo predecessore. Le ottime prestazioni offerte, abbinate ad una batteria a elevata capacità da 5020mAh (typ), consentono a Redmi 9 di offrire la potenza necessaria per lavorare e giocare tutti i giorni.Ilè stato appositamente progettato per essere posizionato accanto al comparto fotografico e circondato da un motivo circolare che richiama il design dell’attuale linea di smartphone Redmi. Nel complesso, questo rende Redmi 9 ancora più comodo da impugnare e sbloccare.Per completare il tutto, Redmi 9 è dotato anche di un, IR blaster e NFC multifunzione, supportando anche l’uso della doppia SIM e di un ulteriore slot per schede microSD. Con Redmi 9, gli utenti non devono scendere a compromessi: possono avere tutto.Redmi 9 sarà acquistabile in tre diverse colorazioni, Carbon Grey, Ocean Green, e Sunset Purple dalnella versione daa partire daSarà inoltre disponibilenella variante daSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita