ha annunciato la disponibilità in Italia, smartphone dotato di uno splendido comparto fotografico con quattro obiettivi ad alta risoluzione ed Intelligenza Artificiale, display immersivo da 6,52 pollici e una batteria potente da 5000mAh. Questo nuovo device integra al meglio tutte le funzionalità utili per un uso quotidiano e assicura le ultime tendenze tecnologiche per chi cerca il meglio in tutti i campi.L'immagine è la forza distintiva di: dal momento dello scatto, grazie alla quadrupla fotocamera posteriore, fino alla visualizzazione su uno straordinario display.Per quanto riguarda il comparto fotografico,si differenzia offrendo una fotocamera principale da 16MP dotata di IA, due obiettivi da 2MP - uno macro e uno con sensore di profondità - e una fotocamera con lente super grandangolare da 5MP. A questi, si aggiunge un obiettivo frontale da 8MP, per selfie dettagliati e sempre luminosi. Il supporto della tecnologia IA, inoltre, è in grado di rilevare automaticamente la scena e settare al meglio le impostazioni di scatto, per foto sempre perfette e di qualità superiore.L'Intelligenza Artificiale montata suè capace di riconoscere fino a 22 scene diverse, impostando i parametri a seconda del soggetto della foto, che sia un delizioso piatto preparato da uno chef, o l'aurora boreale, mentre si osservano le stelle.Dotato di un display HD+ Vast da 6,52 pollici 20:9 e notch a V,vanta un impressionante rapporto schermo/corpo dell'89,04% per una visione immersiva dei migliori contenuti multimediali, caratterizzata da colori vividi, nitidezza senza pari e contrasti più profondi.Il display curved 2.5D a doppio vetro regala inoltre un design all'avanguardia senza nulla togliere a comodità d'uso e maneggevolezza.monta una batteria da 5000mAh, in grado di assicurare un uso intenso e prolungato, senza bisogno di cariche intermedie.È dotato inoltre di OTG Reverse Charging, una funzionalità che permette di usare il dispositivo come base di ricarica per altri device.Alimentato da un processore Octa-Core ad alta efficienza energeticaè disponibile nella versione con 64GB di ROM e 4GB di RAM, garantendo velocità e potenza durante la visione di contenuti in streaming, sessioni di gioco, o qualsiasi altra attività giornaliera.sarà disponibile dal 25 giugno nei colori Jewelry Black e Jewelry Green al prezzo consigliato al pubblico di