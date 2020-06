Nikon: un kit con Z 50 pensato per i vlogger

Il nuovodellamette a disposizione tutti gli strumenti necessari per creareDedicato ai vlogger che cercano di migliorarsi, ma anche a quelli alle prime armi, è composto dalla, dall’obiettivo, da unaprogettata in esclusiva, da une da unche garantisce un suono nitido.La Nikon Z 50 realizza con semplicità vlog dall’aspetto professionale: il, l’e l’incluso si combinano infatti per conferire ai video incredibili livelli di nitidezza, colore e profondità. Registra inoltre sequenze ina 30p e riprende video al rallentatore in Full HD.Il sistema AF ibrido (autofocus) si contraddistingue per un funzionamento rapido, preciso e perfetto, mentre ilè perfetto per registrare vlogging da una prospettiva differente e per scattare selfie.Ilè facilmente trasportabile, consentendo così di creare video ovunque ci si trovi, e vanta una lega di magnesio resistente nella parte superiore e in quella anteriore.Grazie alleè possibile riprendere una clip 4K/UHD, rifilarla direttamente dalla fotocamera, inviarla al telefono cellulare e caricare immediatamente un post senza perdere nessun dettaglio. In più, con l’di Nikon si possono condividere facilmente video in tempo reale. I, che ricordano quelli degli smartphone, semplificano le riprese e si può aggiungere un tocco personale con unaapplicabili direttamente dalla fotocamera.Gli accessori inclusi, poi, rendono più semplice e immediato creare vlog che catturano l’attenzione. Il, ad esempio, può essere fissato senza problemi anche con il monitor della Z 50 aperto verso il basso, nella posizione per vlogging/selfie. È poi sufficiente premere un pulsante sul giunto sferico del treppiedi portatile per posizionare la fotocamera. Le gambe del treppiedi possono anche essere piegate insieme per creare una comoda impugnatura per gli scatti in movimento. È anche disponibile un. Il microfono compatto direzionale Rode cattura audio dal suono professionale e registra uncon un disturbo periferico ridotto o quasi assente.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita