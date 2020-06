Epson amplia la gamma WorkForce Pro RIPS

Grazie al sistema RIPS (

Replaceable Ink Pack System) possiedono capienti sacche di inchiostro che assicurano un'autonomia fino a 86.000 pagine in bianco e nero e 50.000 a colori prima di sostituire i materiali di consumo, assicurando maggiore produttività e minimi fermi macchina, minor numero di interventi per chi le utilizza e una riduzione dei rifiuti.

Come tutti gli altri modelli della famiglia WorkForce, il motore di stampa si basa su testine PrecisionCore, con tecnologia Heat-Free che non richiede calore per funzionare e quindi ha consumi energetici bassissimi.



Supportati dal software Epson Remote Service (ERS), WF-C879R e WF-C878R sono facilmente gestibili sotto il profilo dell'assistenza attraverso la diagnostica in remoto, che permette di fornire un servizio senza intoppi e senza compromettere la sicurezza. Con una velocità di stampa fino a 26 ppm e fino a 25ppm (rispettivamente per WF-C879R e per WF-C878R), i nuovi multifunzione sono la scelta ideale per il mercato di fascia media.



In Italia oltre 75 milioni di Kg di CO2 in meno con la tecnologia inkjet Epson.

Con il loro lancio, Epson evolve ancora lo sviluppo di una linea di stampanti inkjet per l'ufficio che permette alle aziende di ridurre i costi legati alla stampa, liberando così, con i risparmi ottenuti, risorse utili per investire in altre aree. La tecnologia a getto di inchiostro di queste stampanti offre benefici rilevanti in termini di consumi: secondo alcune previsioni, si stima infatti che nell'arco di quattro anni i prodotti business inkjet venduti nel 2018 consentiranno alle aziende europee di risparmiare 15,4 milioni di euro in termini di costi energetici e 37.573 tonnellate di CO2.

