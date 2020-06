Audio perfetto sempre e ovunque con i nuovi speaker wireless EXTRA BASS di Sony

Sony ha annunciato l’aggiornamento della linea di speaker wireless EXTRA BASS

Disponibilità



Messa a punto da Sony, l’unitàdi nuova concezione raggiunge prestazioni audio di altissimo livello e punta tutto sulla pressione sonora per regalare un’esperienza d’ascolto ancora più intensa e appagante. La forma non circolare estende al massimo l’area del diaframma, aumentando la pressione sonora e, quindi, la vibrazione dei bassi. Non solo: il sistema riesce a ridurre l’escursione del driver, senza alterare la pressione sonora, limitando le distorsioni. Nello speaker XB33, ad esempio, il livello di pressione è aumentato del 30% circa, a fronte di una riduzione approssimativa delle distorsioni del 25% rispetto al modello precedente (SRS-XB32).Diversamente dai diffusori convenzionali dotati di diaframma circolare, l’X-Balanced Speaker della versionepresenta un diaframma di forma quasi rettangolare. Il sistema a due vie combina un woofer per le frequenze medio-basse a un tweeter per quelle alte, emettendo sonorità energiche, bassi penetranti e voci eccezionalmente cristalline.L’unità X-Balanced Speaker dei modelli, invece, si affida a un’inedita forma non circolare e a un design decentrato per aumentare la superficie del diaframma, e quindi la pressione sonora, senza incidere sull’ingombro dello speaker.Il cono e la protezione antipolvere realizzati in MRC, un materiale rigido ma leggero, contribuiscono a migliorare la qualità sonora complessiva.Anche la configurazione dei radiatori passivi laterali è stata ottimizzata in tutti i modelli per esaltare la chiarezza dei bassi.La modalità LIVE SOUND trasforma la festa in un’esperienza tridimensionale, che non ha nulla da invidiare a un concerto o un locale.Tutti i nuovi speaker presentano un grado di protezione IP67. Tradotto, significa che in spiaggia, nel bel mezzo di un bosco o sulle dune del deserto, non c’è granello di polvere che possa interrompere la riproduzione. E nemmeno goccia d’acqua salata: il divertimento può continuare anche al mare!Sottoposto a test rigorosissimi, l’avanzato design dei nuovi speaker è in grado di resistere a urti, colpi e graffi, inevitabili durante l’uso quotidiano. Gli incidenti non saranno più un problema: anche in caso di caduta, gli speaker[5] continuano a funzionare.Il design moderno degli speaker riesce a ricreare l’atmosfera dei grandi festival, accompagnando la riproduzione con un’esplosione di luci multicolor in linea, sulla cassa e persino in corrispondenza del tweeter.Scaricando gratuitamente l’app complementare Fiestable, bastano pochi gesti per far pulsare le luci a ritmo di musica o cambiare colore direttamente dallo smartphone, trasformando il salotto in una vera e propria discoteca. L’app “Sony | Music Centre”, invece, consente di gestire lo speaker dalla pista da ballo adattando la playlist, la sequenza delle tracce o l’illuminazione al mood del momento.La nuova funzione Party Connect permette di collegare fino a 100 speaker wireless compatibili via BLUETOOTH sincronizzando musica e luci, per far ballare tutti gli invitati allo stesso ritmo.La nuova gamma di speaker si presenta in varie colorazioni e con un design rinnovato, che si adatta a qualsiasi ambiente. Compatto, leggero e facile da spostare, XB23 entra senza fatica nella tasca dello zaino o nel portabicchieri delle sedie da campeggio, oltre a essere provvisto di una pratica cinghia per essere appeso alla tenda o a un albero durante i fine settimana all’avventura.Gli speaker si possono ricaricare tramite il collegamento USB Type-C.La batteria ha una durata massima di 24 ore, quanto basta per proseguire le danze tutta notte. La presenza di una presa USB Type-A consente inoltre di ricaricare lo smartphone e di utilizzarlo in qualsiasi momento per attivare e gestire gli speaker tramite connessione Bluetooth o NFC.Lo speakersarà disponibile a partire da agosto 2020, in versione blu e nera.Lo speakersarà disponibile a partire da agosto 2020, in versione nera, blu, rossa e taupe.Lo speakersarà disponibile a partire da agosto 2020, in versione nera, blu, rossa, taupe e verde.