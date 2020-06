Samsung The Sero: arriva in Italia il primo tv rotante

ha annunciadell’azienda coreana, che offre un’esperienza di visione totalmente rivoluzionaria, strizzando l’occhio a smartphone e tablet.The Sero, che in coreano significa “verticale”, è infattia seconda del contenuto trasmesso.Pensato per i Millennials e la Gen Z, e perfetto per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza di intrattenimento senza confini tra il TV e il proprio smartphone, il nuovo e rivoluzionario Lifestyle TVUna volta che lo smartphone viene connesso al The Sero, questo adatta l’orientamento dello schermo “tradizionale” ruotando di 90 gradi, per riprodurre i contenuti da device nel loro formato originale, quello verticale.Una delle caratteristiche di The Seroche, grazie alla funzione Tap View, avviene in modo semplice e automatico.Mediante la connessione WI-FI è infatti possibile abilitare la funzione Mirroring, che consente di riprodurre sul TV i file audio e video in riproduzione sullo smartphone: con Tap View, è sufficiente appoggiare delicatamente lo Smartphone al TV affiché questo rilevi automaticamente la connessione fra i dispositivi.La qualità dell’immagine e del suono sono alla base dei QLED TV 4K Samsung, che offrono un’esperienza di visione immersiva grazie all’Intelligenza Artificiale, e The Sero non fa eccezione.è la funzione che analizza le condizioni di luce dell’ambiente circostante e i contenuti visibili sullo schermo e regola luminosità e contrasto scena per scena al fine di garantire una perfetta qualità dell’immagine, indipendentemente dal fatto che il televisore venga guardato in una stanza luminosa o al buio. L’Amplificatore Intelligente della Voce (AVA) individua ed elimina i rumori esterni di sottofondo, grazie a un avanzato processo di elaborazione delper non distogliere l’attenzione dai dialoghi che contano. Gli altoparlanti premium da 60 W a 4.1 canali con tecnologia Dolby Digital Plus, nascosti nel supporto verticale, si collegano inoltre con facilità allo smartphone, diffondendo in tutta la stanza un suono avvolgente con bassi potenti.The Sero, come tutti i Lifestyle TV Samsung, non solo è in grado di raggiungere ile di garantire una riproduzione cromatica realistica a prescindere dalla luminosità della scena, ma integra anche+, tecnologia di nuova generazione. Lo standard HDR10+ consente, infatti, di regolare i livelli di luminosità, scena per scena, attraverso l’associazione di metadati dinamici.Infine la funzioneoffre nuove possibilità di utilizzo anche quando il televisore è spento. Oltre a fornire utili servizi quotidiani come informazioni meteo o notizie, permette al televisore di completare qualsiasi ambiente, di riprodurre la musica in sottofondo, e offre tutte le opzioni utili per creare l’atmosfera giusta.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita