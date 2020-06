Samsung Galaxy A31: il nuovo arrivato della serie Galaxy A

Electronics ha annunciato l'arrivo sul mercato del nuovo smartphone Galaxy A31.



Il dispositivo è dotato di: grazie all'ampio formato, il contenuto riempie lo schermo da un bordo all'altro. È possibile guardare video, giochi e live streaming con la qualità FHD+ della tecnologia Super AMOLED. Lo schermo è alloggiato in un sottile dispositivo con soli 8,6 mm di spessore, che si adatta perfettamente alla mano.Grazie alladi Galaxy A31, è possibile scattare foto e riprendere video ad alta risoluzione con la massima chiarezza. Con il suo campo visivo di 123 gradi, la fotocamera Ultra-grandangolare da 8 MP permette di catturare ancora di più. La fotocamera Macro da 5 MP consente di eseguire scatti ravvicinati estremamente dettagliati, mentre la fotocamera di Profondità da 5 MP permette di scattare foto con la modalità Fuoco Live in grado di far risaltare al massimo il soggetto.Laoffre tutta la potenza necessaria per guardare film in streaming, condividere contenuti e giocare. In caso di necessità, grazie alla tecnologia di Ricarica Rapida a 15W, basta ricaricare lo smartphone per 30 minuti per avere un'autonomia sufficiente per tutto il giorno.Galaxy A31 dispone di un avanzatobasata sull'intelligenza artificiale. La memoria interna, espandibile fino a 512GB con microSD, permette di scaricare file in tutta libertà, senza preoccuparsi di esaurire spazio.Completamente integrato nell'hardware e nel software di Galaxy A31,protegge il dispositivo dal momento in cui viene acceso. Il lettore di impronte digitali integrato nello schermo fornisce un'autenticazione biometrica ad alta tecnologia, consentendo di sbloccare lo smartphone con un semplice tocco e realizzare pagamenti con Samsung Pay in totale sicurezza.Galaxy A31nelle colorazioni Prism Crush Black e Prism Crush Blue.