Barracuda: attenzione a malware cryptominer che attacca Windows e Linux

ha individuato una nuova variante del malware cryptominer noto comeche attacca i sistemi Windows e Linux. Essendo la variante nuova, il volume degli attacchi è contenuto e i ricercatori di Barracuda hanno finora individuato sette indirizzi IP collegati a questo malware, tutti dislocati in Cina. Invece di colpire gli utenti finali, questo nuovo malware attacca i server.questa nuova variante di malware attacca i web application framework, gli application server e i servizi non HTTP come Redis e MSSQL. Il suo obiettivo principale è quello di estrarre la criptovaluta Monero usando un noto miner, XMRig., cercando e infettando altre macchine vulnerabili. Le varianti precedenti di questo malware riguardavano solo le macchine Linux, ma questa nuova iterazione sta attaccando anche le macchine Windows e utilizza un nuovo pool di exploit. Ad esempio, alcuni degli exploit inclusi nel malware sono rivolti al web application framework ThinkPHP, molto popolare in Cina. Simile ad altre famiglie di malware, è lecito ritenere che questo malware continuerà ad evolversi, impiegando sempre più exploit.Una volta che, scarica una serie di file personalizzati in base alla piattaforma attaccata. Gli attacchi seguono lo stesso playbook, incluso un payload iniziale, uno script di aggiornamento, un miner, un watchdog, uno scanner e un file di configurazione per il cryptominer. Per le macchine Windows, il malware aggiunge anche un utente backdoor.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita