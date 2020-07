In arrivo in Italia le nuove LG Tone Free True Wireless

LG ha presentato le nuove(HBS-FN6): disponibili in), le LG TONE Free offrono un design moderno ed ergonomico che le rendono sempre comode da indossare e sono dotate di una custodia unica nel suo genere che permette didurante la fase di ricarica.Grazie allabasata sul Digital Signal Processing, le cuffie LG TONE Free True Wireless offrono agli ascoltatori un’esperienza di ascolto immesiva, riproducendo elementi vocali chiari e un soundstage ultra-realistico.L’equalizzatore sviluppato dall’azienda inglese pioniera nell’audio ad alta risoluzione, permette una grande personalizzazione offrendo quattro preset per ogni modalità per un’esperienza di ascolto su misura: ‘Natural’ per un suono autentico e bilanciato, ‘Immersive’ per un senso di spazio allargato, ‘Bass Boost’ per una spinta aggiuntiva e ‘Treble Boost’ per rendere ancora piu chiare le performance vocali. L’isolamento acustico dai rumori esterni è garantito dalle estremità in gomma che si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio, mentre l’Ambient Sound Mode consente di sentire cosa succede attorno all’ascoltatore semplicemente schiacciando un pulsante.Laprotegge, carica e igienizza le cuffie, rendendole perfette per un uso quotidiano. Diversi studi hanno infatti dimostrato che gli auricolari possono raccogliere più batteri di un tagliere da cucina, aumentando il rischio di infezioni. Attraverso la luce ultravioletta,dalla parte interna dell’auricolare e dall’estremità in silicone ipoallergenico.Con, le cuffie offrono un’ora di utilizzo mentre con una ricarica completa offrono fino a sei ore di ascolto, mentre la custodia è in grado di ricaricarle per tre volte arrivando così 18 ore di ascolto complessive.Le nuove LG TONE Free True Wireless sono robuste e perfette per tutti gli utilizzi anche grazie allacertificata IPX4.La funzione Voice Command permette di interagire conse presenti sullo smartphone collegato, mentre gli intuitivi comandi touch su entrambi gli auricolari permettono di ascoltare, mettere in pausa, cambiare canzone e controllare il volume di riproduzione in maniera diretta.Le cuffie saranno disponibili in Italia nei migliori negozi di elettronica e su LG Online Shop a partire da metà luglio al. Inoltre, per chi non vuole attendere, le LG Tone Free sono già disponibili con la promozione dell’LG Velvet: coloro che acquisteranno il nuovo smartphone LG entro il 31 luglio infatti, potranno ricevere in omaggio proprio le nuove cuffie True Wireless.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita