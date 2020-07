Motorola: connettività ultraveloce per il nuovo moto g 5G plus

Motorola presenta

un nuovo smartphone che mira a portare la potenza della connettività 5G nelle mani di un pubblico sempre più ampio, associandola a tutte le caratteristiche più importanti per i consumatori.

La connettività 5G garantisce una maggiore larghezza di banda, bassa latenza e riduce i tempi di attesa, così da poter scaricare un intero film in pochi minuti, trasmettere in streaming contenuti live, giocare online e rimanere sempre in contatto con i propri cari, grazie alla fluidità delle videochiamate anche ad alta risoluzione. moto g 5G plus è stato progettato per garantire la compatibilità con entrambe le reti 4G e 5G, che lo rendono così un prodotto completo e all'avanguardia.



Con moto g 5G plus inoltre l'esperienza del display raggiunge livelli altissimi. Con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, lo schermo reagisce in modo fluido ad ogni tocco e passaggio da un'applicazione all'altra. Lo schermo CinemaVision con diagonale da 6.7'' ha una risoluzione Full HD+, ed offre al consumatore un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. Grazie al supporto dell'HDR10+ la qualità delle immagini è incredibilmente dinamica, per godersi al meglio film, spettacoli e foto con la massima luminosità e il miglior contrasto. Il formato 21:9 conferisce al prodotto un'ottima ergonomia e permette l'utilizzo dello smartphone comodamente anche con una sola mano.

moto g 5G plus introduce poi l'innovativa fotocamera frontale doppia, per scattare selfie con l'obiettivo ultra-grandangolare che permette di catturare una porzione della scena quattro volte più ampia³, includendo così più amici o più sfondo all'interno dell'inquadratura.

La selfie camera principale da 16MP è dotata di tecnologia Quad Pixel e ha una sensibilità alla luce 4 volte superiore6, per garantire scatti più luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sistema di quattro fotocamere posteriori consente di avere a disposizione un obiettivo per qualsiasi situazione. Il sensore principale da 48 MP con tecnologia Quad Pixel4 permette un'incredibile luminosità degli scatti in qualsiasi condizione di luce.

L'obiettivo ultra-grandangolare include una porzione della scena 4 volte più ampia sullo schermo2, così da non perderti neanche un dettaglio. Il sensore di profondità rende professionali le foto di tutti i giorni sfocando lo sfondo ed infine il sensore Macro Vision consente di avvicinarsi fino a 5 volte di più al soggetto per scatti ultra dettagliati.











moto g 5G plus integra un processore Qualcomm Snapdragon 765, abbinato ad un modem Qualcomm Snapdragon X52 ottimizzato per la rete 5G.

Le incredibili performance dello smartphone sono supportate da una potente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida TurboPower da 20W, in grado di offrire fino a 2 giorni5 di autonomia.

Con moto g 5G plus anche gli acquisti diventano più semplici. Avvicinando lo smartphone a un terminale NFC, il pagamento diventa ancora più sicuro e rapido, evitando di utilizzare contanti o carte di credito.

Grazie alla consolidata collaborazione con Google, Motorola ha sempre avuto come obiettivo quello di garantire ai consumatori la miglior esperienza d'utilizzo: moto g 5G plus è equipaggiato con un software Android 10 nativo, incredibilmente leggero e fluido. L'integrazione con i servizi di Google è massima: Google Foto è la nostra app nativa per gestire la Galleria, e consente di archiviare, cercare e condividere foto e video in modo rapido ed intuitivo. L'archiviazione illimitata delle foto in cloud le rende sempre accessibili senza occupare spazio sulla memoria dello smartphone.

My UX e le Moto Experience arricchiscono l'esperienza d'uso dello smartphone, offrendo anche una personalizzazione avanzata. My UX permette di ascoltare musica, guardare video e giocare con impostazioni personalizzate e controlli rapidi. Gli utenti possono creare temi personalizzati per il proprio device scegliendo tra font, colori, icone e animazioni così da rendere il proprio telefono unico.

moto g 5G plus è disponibile in Italia da luglio, nella variante 4GB RAM | 64GB di memoria interna, al prezzo di 399,99€.

integra un processore Qualcomm Snapdragon 765, abbinato ad un modem Qualcomm Snapdragon X52 ottimizzato per la rete 5G.Le incredibili performance dello smartphone sono supportate da una potente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida TurboPower da 20W, in grado di offrire fino a 2 giorni5 di autonomia.Conanche gli acquisti diventano più semplici. Avvicinando lo smartphone a un terminale NFC, il pagamento diventa ancora più sicuro e rapido, evitando di utilizzare contanti o carte di credito.Grazie alla consolidata collaborazione con Google,Motorola ha sempre avuto come obiettivo quello di garantire ai consumatori la miglior esperienza d'utilizzo:è equipaggiato, incredibilmente leggero e fluido. L'integrazione con i servizi di Google è massima: Google Foto è la nostra app nativa per gestire la Galleria, e consente di archiviare, cercare e condividere foto e video in modo rapido ed intuitivo. L'archiviazione illimitata delle foto in cloud le rende sempre accessibili senza occupare spazio sulla memoria dello smartphone.e le Moto Experience arricchiscono l'esperienza d'uso dello smartphone, offrendo anche una personalizzazione avanzata. My UX permette di ascoltare musica, guardare video e giocare con impostazioni personalizzate e controlli rapidi. Gli utenti possono creare temi personalizzati per il proprio device scegliendo tra font, colori, icone e animazioni così da rendere il proprio telefono unico.è disponibile in Italia da luglio, nella variante 4GB RAM | 64GB di memoria interna,

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita