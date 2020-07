Xiaomi si rafforza in Italia

ha annunciato l'arrivo del proprio magazzino di mi.com in Italia. “Questo è un giorno importante nella storia di Xiaomi Italia, apre infatti oggi il primo magazzino mi.com sul territorio italiano. Questa nuova apertura ci permette di rispettare la promessa fatta qualche mese fa ai nostri utenti che richiedevano un servizio a livello locale sempre più rapido ed efficiente. In questo modo riduciamo notevolmente i tempi di consegna e, allo stesso tempo, manteniamo la nostra promessa” –Inoltre, Xiaomi lancia anche, valide fino al 31 luglio 2020. Infatti, i possessori di smartphone Xiaomi non più coperti da garanzia legale, potranno accedere alla riparazione e alla sostituzione dello schermo o della scheda madre a prezzi scontati. Il costo del servizio include la manodopera per la riparazione, la spedizione e la sostituzione delle componenti danneggiate.Consultando l’area dedicata di mi.com , è possibile verificare i costi relativi al servizio post-vendita per ogni prodotto che rientra nell’offerta. Per accedere al servizio e ricevere maggiori informazioni, inviare una e-mail all’indirizzo service.it@xiaomi.com o chiamare al numero verde dedicato 800 690 921 (da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 18:00).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita