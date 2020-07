Xiaomi incrementa la famiglia Redmi 9

Xiaomi ha annunciato l'ampliamento della gamma tra cuiRedmi 9 è il primo smartphone Redmi entry-level dotato di una configurazione quad-camera multifunzione che aiuta a immortalare al meglio i momenti speciali della propria vita.Dotato di un display a goccia FHD+ da 6,53”, Redmi 9 offre un’esperienza visiva ottimale con dettagli cristallini a portata di mano. È inoltre dotato della certificazione TÜV Rheinland per le ridotte emissioni di luce blu e protetto dalla tecnologiaRedmi 9 sfoggia. Supporta anche la ricarica rapida da 18W per ridurre al minimo il tempo in panchina, in modo da poter tornare in breve tempo all’azione. Il sensore posteriore per le impronte digitali è stato progettato per essere posizionato accanto al comparto fotografico e circondato da un motivo circolare che richiama il design dell’attuale linea di smartphone Redmi. Nel complesso, questo rende Redmi 9 ancora più comodo da impugnare e sbloccare.Per completare il tutto,, IR blaster e NFC multifunzione, e supporta anche l’uso della doppia SIM e di un ulteriore slot per schede microSD.Redmi 9 è già disponibile all’acquisto in Italia in tre diverse colorazioni,Dotato di un enorme display Dot Drop da 6,53” per un’esperienza visiva coinvolgente e di una batteria ad alta capacità da 5000mAh, Redmi 9C soddisfa gli utenti che desiderano fare di più e divertirsi col proprio telefono. Il nuovo smartphone entry-level è dotato di MediaTek Helio G35, un chipset di gioco octa-core che può arrivare fino a 2.3GHz. Ha anche la tripla fotocamera ottimizzata per l’IA che può catturare rapidamente e facilmente immagini nitide e chiare in diverse situazioni.Redmi 9C sarà disponibile in Italia da inizio settembre nelle colorazionial prezzo diper la versione daRedmi 9A è dotato del più grande display Dot Drop della sua categoria, certificato per la protezione dalla luce blu a bassa intensità luminosa da TÜV Rheinland, di una batteria ad alta capacità da 5000mA e di un MediaTek Helio G25, un chipset di gioco octa-core, che permette una migliore esperienza operativa quotidiana. Infine, è dotato di fotocamera posteriore da 13MP ottimizzata per l’IA, un jack per cuffie e una memoria espandibile fino a 512GB.Redmi 9A sarà disponibile nelle principali catene di distribuzionenei colorial prezzo dinella versione da. Inoltre, a partire da settembre arriverà sul mercato italiano anche la variantesempre al prezzo diper la versione daSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita