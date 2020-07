Droni e Action Cam i preferiti dagli italiani

– Chi pensava che il mercato smartphone avrebbe soppiantato del tutto il settore dovrà rassegnarsi: il desiderio di raccontare, testimoniare, manifestare se stessi attraverso la fotografia accompagna ancora oggi le nostra vite e l’innovazione tecnologica continua a dare linfa al settore, come si vede anche dall’aumento delle ricerche online di attrezzature come droni ed action camera. Fino a qualche tempo fa, questi strumenti avevano prezzi inaccessibili, ma ora grazie alla comparazione prezzi è possibile trovare ottime occasioni anche in queste categorie”.



da quando la fotografia è entrata nel telefonino, da quel momento il nostro modo di vivere un'esperienza si è arricchito della possibilità di fissarla all'istante, mentre l'evoluzione tecnologica associata al mondo della fotografia ha spinto il desiderio di narrarci da nuovi punti di vista e in situazioni, prima d'ora, quasi impossibili da immortalare. Una tendenza confermata dallcome risulta dall'ultima analisi di– portale internazionale di comparazione prezzi– che haper i prodotti delle; le intenzioni di acquisto del periodo compreso tra luglio 2019 e giugno 2020 sono state messe a confronto con quelle del periodo compreso tra luglio 2018 e giugno 2019.L'interesse degli italiani online per i prodotti legati al mondo della fotografia in generale è aumentato, nell'ultimo anno, delin generale con un boom per(+165,7%) e(+107,1%), per immortalare anche le avventure mozzafiato più spericolate e le visuali più strane e insolite. Aumentano anche le ricerche di(+46,3%),(+41,6%),(+23,0%) e(+7,8%). Idealo ha analizzato la categoria dei Droni e quelle relative al mondo della Fotografia sul proprio portale italiano. Le intenzioni di acquisto del periodo compreso tra luglio 2019 e giugno 2020 sono state messe a confronto con quelle del periodo compreso tra Luglio 2018 e Giugno 2019.Che sia turista o viaggiatore, secondo un sondaggio effettuato da Kantar per conto di idealo nel mese di giugno 2020,(per fissare e avere un ricordo dei momenti trascorsi. Lae ilrisultato le regioni a mostrare il più alto interesse online per i prodotti della categoria droni e fotografia. Altrettanto interessanti gli abitanti di Trentino-Alto Adige, Toscana, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna.Chiudono la classifica delle regioni più interessate on line ai prodotti delle categorie Droni e Fotografia la Basilicata, con Valle d'Aosta, Calabria e Molise anch'esse agli ultimi posti.Monitorare l'andamento dei prezzi dei prodotti desiderati nel corso di un certo periodo di tempo e scegliere di acquistare nel mese più vantaggioso consente di risparmiare molto sul prezzo d'acquisto, come nel caso dei prodotti delle categorie Droni e Fotografia che nel corso dell'ultimo anno hanno subito variazioni di prezzo con la possibilità di spendere. In particolare, dall'analisi dell'andamento dei prezzi sul portale idealo.it, il mese più vantaggioso per acquistare online un drone è dicembre, giugno per le Action Cam, luglio per le Fotocamere compatte e le Reflex e Gennaio per le Fotocamere digitali mirrorless.Per l'acquisto online di prodotti delle categorie Droni e Fotografia gli italiani vorrebbero risparmiare in media il 14,9% ma è sugliche si punta al risparmio maggiore (-40,2%), utilizzando la funzione "prezzo ideale" che permette di impostare sul portale idealo un obiettivo di prezzo e di ricevere una notifica non appena il prodotto lo raggiunge.In principio fu GoPro e anche online, nella categoria Fotografia, la preferita dagli italiani si conferma la(100,0 punti), ex top di gamma del colosso statunitense ma con il miglior rapporto qualità-prezzo del settore .Al secondo posto nelle preferenze la nuova(71,3), la più evoluta action cam di casa GoPro dedicata ai professionisti mentre al terzo posto una fotocamera digitale mirrorless, la(71,0) di Sony.Nella categoria Droni, ai primi posti troviamo tre prodotti della DJI, azienda leader nel settore dei droni civili, con l'ultraleggero e compatto(100,0 punti) al primo posto, seguito dal modello(91,4) e dalla(34,0)"La fotografia è un'invenzione che ha cambiato radicalmente il modo in cui vediamo e viviamo quello che ci circonda e, sebbene il mercato della fotografia stia vivendo anni difficili, l'interesse online continua ad aumentare