e-commerce sicuro: un miliardo di token attivati per Visa

attraverso il servizio VTS,. Il traguardo segna una pietra miliare nel rendere i pagamenti più sicuri, in quanto Visa Token Service, che protegge il numero della carta da potenziali frodi.La rapida adozione della tecnologia di token arriva in uno: da recenti ricerche risulta che. Con i consumatori digitali che si prevede raggiungeranno i 2,1 miliardi in tutto il mondo entro il 2021, le tecnologie per rendere più semplici, immediati e sicuri i pagamenti online svolgono un ruolo vitale nel rafforzare la sicurezza dei pagamenti digitali a livello globale.Guardando al futuro, Visa sta per lanciareper commercianti e operatori di telefonia mobile, riducendo i passaggi non necessari per i consumatori. Questi progressi consentono a Visa di implementare le più recenti misure di sicurezza, che possono essere applicate a livello sia di rete sia di istituto finanziario."Il massiccio spostamento dei consumatori di tutto il mondo verso il digitale sottolinea la necessità di un commercio online facile e sicuro, motivo per cui assistiamo a un grande aumento del numero di token emessi da Visa Token Service", ha sottolineato. "Negli ultimi 12 mesi, Visa ha emesso oltre 680 milioni di token e siamo entusiasti di espandere ulteriormente le nostre capacità in modo da poter garantire ancora più tipi di transazioni digitali, anche quelle senza credenziali Visa a 16 cifre."