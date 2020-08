Estate in musica con i nuovi party speaker Sharp PS-919 e PS-929

Le dimensioni compatte del PS-919 e la sua resistenza all'acqua classe IPX-5 lo rendono ideale per i momenti di svago all'aperto. È possibile riprodurre musica in streaming tramite Bluetooth da uno smartphone o un tablet e può essere utilizzato con altri dispositivi tramite la connessione aux-in; è possibile inoltre riprodurre musica salvata sul telefono grazie alla porta USB (che permette anche di caricare il dispositivo). Grazie alla pratica filettatura presente sulla base, lo speaker può essere montato su un treppiede e, con la batteria al litio integrata, la riproduzione può durare fino a 14 ore.



Con un output massimo di 180 watt e grazie alla funzione SUPER-BASS, il party speaker PS-929 garantisce un elevato livello di potenza di suono. Inoltre, la tecnologia True Wireless Stereo, con cui è possibile combinare i due PS-929, ricrea una dimensione sonora stereo sound-stage davvero avvolgente, per amplificare il divertimento. Il PS-929 è dotato anche di un microfono per cantare, soli o in compagnia, o fare qualche annuncio speciale.



Infine, il party speaker PS-929 dispone di 10 equalizzatori preimpostati per regolare il suono a proprio piacimento. Il Bluetooth, l'ingresso per un secondo microfono o chitarra, il cavo aux-in e l'ingresso USB (con funzionalità di ricarica) offrono la massima funzionalità. La batteria incorporata è estremamente pratica e - se dovesse scaricarsi - basterà collegare lo speaker ad una presa elettrica per continuare ad ascoltare musica.





I party speaker PS-919 e PS-929 sono disponibili rispettivamente al prezzo consigliato al pubblico di 149,00 € e 169,00 €.

È estate e finalmente è arrivato il momento di uscire all'aria aperta per godersi il sole e le giornate al caldo: Sharp presentaper accompagnare i momenti di relax, che si tratti di un barbecue in giardino, una giornata in spiaggia o un picnic al parco con gli amici.