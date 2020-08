Esordio per il nuovo monitor professionale Philips 279C9

MMD

, azienda licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia il lancio del

nuovo Philips 279C9, monitor con display LCD da 27" (68.47 cm) e un design fresco che soddisfa anche i più ambiziosi requisiti per la massima produttività e una migliore e ancora più completa user experience.

Dotato di display IPS,

con la risoluzione UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) e il DisplayHDR 400 certificato VESA, il monitor Philips 279C9 è la soluzione perfetta per tutti coloro che lavorano con soluzioni CAD e applicazioni grafiche 3D, ma anche per i professionisti finanziari e per coloro che hanno standard elevati in fatto di stile. Questo modello infatti ha ricevuto un iF Design Award ed è uno dei vincitori del Red Dot 2020.

Il Philips 279C9 include un connettore USB di tipo C, che consente agli utenti di trasferire dati e al contempo ricaricare il laptop a una super velocità (fino a 65 W). Il monitor dispone anche di una DisplayPort, due HDMI e quattro porte USB 3.2.

Il monitor Philips 279C9

sarà disponibile dalla fine di agosto 2020 al prezzo consigliato di €529.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita