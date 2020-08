Chiamate senza disturbi con il nuovo Asus AI Noise-Canceling Mic Adapter

Asus ha annunciato la disponibilità in Italia dell’A, accessorio che si è unito più di recente alla lineup di prodotti Asus che supportano l’esclusiva. Questa tecnologia è infatti capace di isolare la voce umana dai rumori ambientali, permettendo così una comunicazione priva di disturbi, andando a creare un nuovo modo di dialogare online.La tecnologiaoltre che su gran parte delle schede madri ASUS B550.L’ASUS AI Noise-Canceling Mic Adapter è il primo adattatore da USB-C a 3.5 mm con tecnologia AI Mic integrata. Questo accessorio permette di garantire, con qualsiasi tipo di cuffia collegata,il chipset integrato, infatti, si occupa di processare tutto il lavoro, così da non consumare le risorse del device a cui è collegato.Con un peso di soli 8 grammi, ASUS AI Noise Canceling Mic Adapter include l'esclusiva tecnologia ASUS Hyper-Grounding, garantendo un audio privo di disturbi.Questa tecnologia innovativa migliora sicuramente l’esperienza di comunicazione per chi lavora da casa, in smart working o per gli studenti. Mentre si è in conference call, in chiamata con un cliente o si partecipa ad una lezione online è essenziale infatti poter comunicare senza disturbi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita