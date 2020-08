TV SRS-LSR200 di Sony: maggior chiarezza per l’audio con un nuovo speaker wireless

ha annunciatoche potrà essere acquistato da settembre.Il nuovo SRS-LSR200. Amplificando il volume e la qualità sonora, migliora l’ascolto, anche a distanza dal televisore. I suoi tre speaker integrati assicurano un suono nitido, pulito e naturale in un’ampia area di ascolto, mentre l’innovativa tecnologia “Voice Zoom” ottimizza le frequenze audio dei dialoghi.Il nuovo, pratico speaker di Sony è portatile e resistente. Dotato di una comoda maniglia per il trasporto, può essere spostato in qualsiasi punto della casa per beneficiare ovunque di un audio cristallino.Inoltre include un telecomando integrato per cambiare facilmente canale e sorgente ed è compatibile con i TV dei principali marchi. Infine, vanta un design anti-goccia che, per esempio, lo rende ideale per essere posizionato in cucina, di fronte al proprio programma preferito, senza temere gli eventuali danni di uno schizzo d’acqua.Il nuovo SRS-LSR200 presenta un diffusore centrale dedicato al parlato, posizionato tra gli speaker stereo sinistro e destro, che emette principalmente le frequenze sonore delle voci, perciò le distorsioni sono minimizzate e le voci riprodotte in modo chiaro e nitido.. Alla normale modalità di riproduzione stereo si aggiungono “Voice Zoom 1”, che consente di avvicinare le voci, e “Voice Zoom 2”, che sottolinea le alte frequenze. Un pulsante apposito consente di passare facilmente da una modalità all’altra.Per ricaricare lo speaker in tutta comodità è sufficiente posizionarlo sull’apposito dock. 3 ore di ricarica permettono di usare il dispositivo in modo continuativo per 13 ore circa.Il dock di ricarica e i cavi sono etichettati con dei numeri colorati per rendere l’installazione immediata, anche per i meno esperti di dispositivi elettronici.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita