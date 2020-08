Sony: in arrivo nei negozi il TV OLED 4K HDR A9 della serie MASTER da 48”

ha annunciato che sarà a breve disponibile in alcuni punti vendita europei selezionatiAdatto anche ai soggiorni meno spaziosi, questo inedito modellotutte le ultime innovazioni di Sony nel campo dell’elaborazione delle immagini e del sonoro, per offrire prestazioni audiovisive di riferimento e di grande impatto.Il cuore pulsante della serie A9, progettato per analizzare in maniera precisa i dati e valorizzare il contrasto tipico degli schermi OLED con neri assoluti, picchi luminosi e immagini più realistiche che mai. Il TV è dotato anche della funzione Pixel Contrast Booster, che esalta tonalità e contrasti nei punti luce per restituire allo sguardo ombre e sfumature vivide, estrema profondità, texture sottili e tutto il contrasto del nero puro firmato OLED.A9, inoltre, sfrutta, che preserva la nitidezza e la fluidità della scena, anche quando l’azione si fa concitata: i movimenti vengono controllati con la massima precisione per ridurre al minimo le sfocature e riprodurre fedelmente le sequenze ad alta velocità, senza penalizzare la luminosità.Come nella migliore tradizione di Sony, anche la serie A9 offre un’esperienza audiovisiva totalmente immersiva grazie ad, il sistema che trasforma lo schermo del televisore in un vero e proprio speaker. L’innovativa coppia di attuatori posteriori fa vibrare impercettibilmente il pannello, producendo un suono (un dialogo, ad esempio, o il rumore del motore di un’auto) che sembra provenire direttamente dal punto della scena in cui si sta svolgendo l’azione. Una caratteristica che rientra perfettamente nel concetto dell’esclusivo design ultrasottile One Slate di Sony, dove lo schermo si spinge fino al bordo estremo del televisore per calare lo spettatore nell’inquadratura, senza distrazioni.Ildiscretamente integrato sul retro del TV completa l’insieme, con un audio dinamico e ricco di bassi penetranti, che si addice in particolare agli action movie e alla musica.Fedele all’intento di rispettare pienamente la visione creativa dei registi, il nuovo TV A9 integra il Netflix Calibrated Mode, una modalità appositamente sviluppata per godersi i contenuti originali dellacon una qualità d’immagine paragonabile a quelli dei monitor da studio televisivo e, soprattutto, coerente con le intenzioni del filmmaker.Non solo: la serie, garanzia di colori, contrasti, chiarezza e suoni di qualità superiore per vivere un’esperienza di intrattenimento coinvolgente, proprio come al cinema.Il televisore OLED 4K HDR A9 della Serie MASTER di Sony è dotato di Ambient Optimization, una nuova tecnologia che affina la qualità d’immagine e audio in qualsiasi ambiente. Il sistema regola la luminosità in base alla luce presente, aumentandola se la stanza è particolarmente luminosa e riducendola se è buia, per ottenere una riproduzione perfetta. Ambient Optimization è in grado anche di rilevare gli oggetti che potrebbero assorbire o riflettere il suono, come tende e arredi, regolando l’acustica in modo da non compromettere la resa.La linea A9built-in per dare accesso immediato a contenuti, servizi e dispositivi attraverso l’ampia piattaforma. Anche i menu dell’originale interfaccia utente di Sony e i comandi vocali sono stati messi a punto per una migliore esperienza d’uso.Con l’Assistente Google e i dispositivi dotati di Amazon Alexa, basta usare la voce per lanciare i video di YouTube da Google Home, gestire la riproduzione, cambiare canale o alzare il volume. Gli utenti di Apple AirPlay 2 possono riprodurre film, musica, giochi e foto dal proprio iPhone, iPad o Mac direttamente sul televisore. La tecnologia di Apple HomeKit, infine,Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita