Samsung Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G: ecco le offerte WindTre

Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G, con tecnologie all’avanguardia, come S Pen avanzata e il potente comparto fotografico che consente di registrare video in 8K, sono i nuovi smartphone Samsung progettati per il business, ma anche per i momenti di svago.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 21/08/2020