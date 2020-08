Amazon Gaming Week: tantissimi prodotti Asus in sconto

Asus ha annunciato un'importante promozione in occasione della ha annunciato un'importante promozione in occasione della Amazon Gaming Week con tantissimi sconti validi fino al 26 agosto.

Questa settimana è l'occasione ideale per tutti i gamer di aggiornare la propria postazione e migliorare l'esperienza di gioco.





Le ROG Theta 7.1 e il ROG Chakram sono solo alcune delle periferiche ROG incluse nella promozione.



Le ROG Theta 7.1 sono il top di gamma della linea ROG, vantano surround 7.1 con otto driver ASUS Ess e subwoofer virtuali per un audio incredibilmente coinvolgente. Sono dotate inoltre dell'esclusiva tecnologia AI Noise-Cancelling MIC che permette di eliminare tutti i rumori di fondo quando si parla, così da garantire una comunicazione sempre cristallina.





Il ROG Chakram è un mouse gaming estremamente versatile, la sua connettività Bluethooth e wireless 2.4 Ghz ne permettono un facile utilizzo in qualsiasi situazione mentre il joystik integrato permette un'esperienza avanzata sia in game che in produttività.





All'interno della promozione sono inclusi i monitor ROG Strix XG248Q e XG258Q che vantano un elevatissimo refresh rate, ben 240Hz permettono infatti un'esperienza di gioco estremamente fluida, garantendo un enorme vantaggio sui propri avversari.





Periodo di validità della promozione:

21-26 agosto.





