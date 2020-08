Kaspersky: allarme su un nuovo pericoloso spyware per Android

La pandemia è stata e ed è tuttora un argomento molto utilizzato dai threat actor che sfruttano tecniche di social engineering. Anche, un threat actor che Kaspersky ha monitorato per oltre quattro anni ha sfruttato questo argomento nelle proprie campagne.Dalle ultime scoperte è emerso che il gruppo ha lavorato al potenziamento del proprio toolset e sull'ampliamento della propria portata per raggiungere anche i dispositivi mobili. Nel corso della precedente indagine su Transparent Tribe, Kaspersky aveva individuato un nuovo impianto Android utilizzato dal threat actor per spiare i dispositivi mobili durante gli attacchi, che era statoIl gruppo è stato associato alle due applicazioni grazie ai domini correlati che i criminali avevano utilizzato per ospitare file dannosi durante altre campagne.La prima applicazione, che, quando viene installato, mostra un video per adulti come diversivo. La seconda applicazione infetta è stata denominataed è simile all'applicazione di mobile tracking per il COVID-19 sviluppata dal National Informatics Centre del Governo indiano, che fa capo al Ministero dell'Elettronica e dell'Informatica.Entrambe le applicazioni, una volta scaricate, tentano di installare un altro file del pacchetto Android, una versione modificata dell', ovvero un malware open source scaricabile da GitHub che è stato realizzato associando un payload utile dannoso ad altre applicazioni legittime.La versione modificata del malware si differenzia da quella standard per le funzionalità. Comprende, infatti, delle feature aggiunte dagli attaccanti per migliorare l’esfiltrazione dei dati, mentre mancano alcune caratteristiche fondamentali, come ad esempio l'acquisizione di immagini dalla fotocamera.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita