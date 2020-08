Indagine idealo: per acquistare i nuovi smartphone con un risparmio del 20% conviene aspettare 3/4 mesi

A pochi giorni dal via di una delle più importanti fiere della tecnologia, l’IFA di Berlino, che quest’anno si terrà, in forma ridotta e in parte online, dal 3 al 5 settembre, idealo – portale internazionale di comparazione prezzi– ha voluto fare il punto sul mercato online degliper capire se gli Italiani, anche quest’anno, si sono lasciati conquistare dagli ultimi modelli di telefonini, quali sono i brand più amati e, infine, qual è stato l’andamento dei prezzi e quanto conviene attendere, dopo il lancio di un nuovo modello, prima di effettuare l’acquisto.Nel corso dell’ultimo anno i prezzi degli smartphone hanno subito undelma l’interesse online degli italiani per i telefonini di ultima generazione è comunque aumentato del +con un picco a novembre, mese tradizionalmente dedicato alla ricerca online del modello preferito da acquistare, in vista delle nuove uscite del periodo natalizio e, soprattutto, del Black Friday. Inoltre, ildagli utenti italiani è stato pari al 14,8%.I più interessati online al mondo degli smartphone si confermano essere gli, che rappresentano circa i due terzi di coloro che effettuano ricerche a riguardo. La maggior parte delleviene effettuata da(65%), segue il(31,2%) e, infine, il(3,8%).L’di chi, in primis, cerca online per effettuare l’acquisto di uno smartphone nuovo è tra i(25,5%) e tra i(24,2%), ma è in aumento la fascia degli(7,5%), di poco inferiore a quella dei giovanissimi tra i(10,2%).Analizzando, infine, lecon un interesse in crescita verso gli smartphone, queste sono: Lazio (100 punti), Lombardia (97,9) e Toscana (60,8). Le meno interessate online sono, invece, Calabria (27,7), Molise (26,3) e Basilicata (17,5).Anche gli smartphone, come altri prodotti, subiscono un deprezzamento dal momento del loro lancio, che varia da marche e modello. Secondo l’analisi di idealo, non conviene acquistare subito i nuovi modelli perché già dopodal lancio il loro prezzo, in media, è sceso delma è dopoche si possono fare gli affari migliori in quanto, per quella data, i prezzi scendono in media delTra i marchi più famosi, gli smartphonesono quelli che tengono più il prezzo, subendo una diminuzione del 20% solo dopo dieci/undici mesi dal lancio, rispetto alla media che tiene conto di tutti i modelli più popolari sul portale italiano di idealo, il cui prezzo scende del 20% dopo il primo trimestre.Lainoltre continua a farla da padrone nelle ricerche online degli italiani nell’ultimo anno, con un aumento dell’interesse online dele l’che si attesta al primo posto tra i modelli di smartphone più desiderati. Al secondo posto nella classifica dei brand più cercati sul portale idealo troviamo(+160,5%), seguito da(+105,2%) e(+98,5%). Da segnalare, infine, la grande crescita in termini di interesse online dei modelli(+1109,6%) e(+311,1%).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita