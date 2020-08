Xiaomi svela la tecnologia proprietaria di terza generazione dell'under-display camera

Poco dopo il lancio della prima batteria in grafene da 120W prodotta in serie su Mi 10 Ultra,ha introdotto un'altra tecnologia all'avanguardia con un potenziale da produzione di massa:, in grado di mascherare perfettamente la fotocamera frontale sotto lo schermo del device, senza intaccare l'effetto edge-to-edge. Grazie all'eliminazione dei fori e dei dot-drop, restituisce alla perfezione l’effetto full-screen.Con questa terza generazione,grazie alla disposizione dei pixel sviluppata in proprio e all'ottimizzazione dell'algoritmo della fotocamera, che ha permesso di mantenere le medesime prestazioni delle fotocamere frontali tradizionali. Queste innovazioni hanno consentito al brand di migliorare notevolmente la tecnologia e di avviare quindi la produzione di massa. La disposizione dei pixel sviluppata da Xiaomi e utilizzata nelle fotocamere sotto al display di terza generazione, permette allo schermo di far passare la luce attraverso l'area di gap dei subpixel, consentendo a ogni singolo pixel di mantenere un layout completo dei subpixel RGB, senza sacrificare la loro densità.Rispetto ad altre soluzioni comuni sul mercato, Xiaomi ha raddoppiato il numero di pixel orizzontali e verticali,. Così l'area sopra la fotocamera integrata possiede la stessa luminosità, gamma di colori e accuratezza del resto del display.Basata sulla nuovissima soluzione di disposizione dei pixel, l'under-display camera di terza generazione adotta anche una speciale progettazione di circuiti per nascondere più componenti possibili sotto i sub-pixel RGB, così da aumentare ulteriormente la trasmissione della luce. In combinazione con l'algoritmo di ottimizzazione sviluppato da Xiaomi, la nuova fotocamera offre un'esperienza fotografica completamente nuova,Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita