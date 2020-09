LG CineBeam 4K UHD, il proiettore per accedere facilmente ai film in streaming

Non importa quanto sia luminosa la stanza o quanto sia scura la scena, il proiettore offre immagini nitide e vive grazie alla nuova tecnologia Adaptive Picture Pro di LG. La modalità Iris offre due preimpostazioni - Modalità stanza luminosa e Modalità stanza buia - che rilevano la quantità di luce nella stanza per fornire la migliore immagine possibile. Inoltre, Adaptive Contrast regola automaticamente ogni fotogramma per ottenere il rapporto di contrasto ottimale nelle scene più scure.

Dynamic Tone Mapping.



Il nuovoè progettato per offrire alle persone un'autentica esperienza cinematografica nel comfort della propria abitazione. Oltre alla qualità d'immagine, questo modello offreattraverso la compatibilità con le più diffuse app di streaming di contenuti.Il proiettore laser LG CineBeam 4K UHD offrecon un'incredibile luminosità di 2.700 ANSI lumen e una copertura del 97% dello spazio colore DCI-P3 grazie l sistema a doppio laser. La sorgente di luce laser del proiettore è estremamente affidabile e durevole, con una durata stimata di circa 20.000 ore.Con il supporto per la modalità, il nuovo LG CineBeam può mostrare i film come originariamente pensato dai registi regolando il frame rate dell'immagine proiettata in modo che corrisponda alla sorgente originale a 24Hz. TruMotion è adatto in particolare per i film d'azione grazie alla capacità di rendere fluidi e naturali i movimenti rapidi e le scene veloci. Il proiettore supporta numerosi formati HDR diffusi, inclusi HDR10 e HLG, nonché ilPer la massima comodità, il proiettore laser LG CineBeam 4K UHDcon i sistemi audio home theater tramite WiSA e Bluetooth. Quando si collega tramite HDMI 2.1 con canale di ritorno audio avanzato (eARC), il proiettore offre immagini 4K a colori a 10 bit con una qualità audio quasi senza perdite.Inoltre il CineBeam puó essere posizionato in qualsiasi punto della stanza grazie allo zoom 1,6X e allo spostamento dell'obiettivo orizzontale e verticale.Il proiettore è dotatoper un controllo e una navigazione intuitivi, nonché un rapido accesso a servizi di streaming popolari come e Disney + e YouTube.È compatibile con, offrendo agli spettatori la possibilità di condividere contenuti da smartphone e tablet su scala cinematografica. E con il software Auto Calibration II, è possibile ottenere risultati che prima erano possibili solo con la calibrazione professionale delle immagini.