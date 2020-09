POCO X3 NFC: schermo, batteria e performance da top di gamma per il nuovo Xiaomi

lancia sul mercato il nuovo smartphone della linea POCO:Dotato di Snapdragon 732G, ad oggi il più potente processore 4G di Qualcomm, POCO X3 NFC offre un’esperienza di gioco ottimizzata, prestazioni eccezionali e funzionalità AI. Grazie alla sua architettura basata sulla CPU KryoT 470 octa-core e sulla GPU Adreno™ 618 della serie Elite Gaming, anche i gamer più esigenti rimarranno impressionati.Per garantire migliori prestazioni e una user experience fluida,, che combina un tubo di calore in rame più grande, con strati multipli di grafite che lavorano insieme per ridurre la temperatura del processore fino a 6 gradi.Inoltre, POCO X3 NFC sfoggia un sorprendentecon un’incredibilecombinazione di refresh rate a 120Hz e touch sampling rate a 240Hz.POCO X3 NFC vanta uno degli schermi più eleganti della sua categoria. La funzione DynamicSwitch gli permette di risparmiare energia passando automaticamente, tra 50, 60, 90 e 120Hz, a seconda delle necessità e del formato del contenuto visualizzato sullo schermo. Ciò consente di aumentare il refresh rate per i giochi, ad esempio, e di ridurlo per operazioni più leggere come la lettura, ottimizzando così il consumo di energia. Il touch sampling rate a 240Hz migliora ulteriormente le straordinarie capacità di visualizzazione del telefono, consentendogli così di battere gran parte della concorrenza.POCO X3 NFC vanta poi, una ultra grandangolare da 13MP, una fotocamera macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera principale è dotata di sensore Sony IMX 682 di livello flagship con apertura ƒ/1,89 e 4-in-1 Super Pixel da 1,6μm che riproduce immagini dettagliate e ultra nitide. L’ultra grandangolare da 13MP vanta un campo visivo di 119° supportato da un’apertura ƒ/2,2 e un pixel da 1,0μm, mentre la macro da 2MP e il sensore di profondità completano la configurazione offrendo funzionalità extra e rafforzando le capacità dell’obiettivo principale. Sulla parte anteriore, il dispositivo sfoggia un piccolo dot per una fotocamera da 20MP con apertura ƒ/2,2 e 4-in-1 Super Pixel da 1,6μm, ideale per scattare selfie perfetti.Per garantire che gli utenti possano godere di tutte le sue funzionalità, POCO X3 NFCche dura oltre due giorni in condizioni d’uso moderato. Inoltre, supporta una ricarica rapida da 33W, il che significa non solo che il dispositivo può essere caricato al 100% in soli 65 minuti, ma anche che in soli 30 minuti può arrivare al 62%. L’aumento della velocità di carica è ottenuto grazie alla tecnologia Middle Middle Tab (MMT). Nelle batterie convenzionali, la carica proviene dalla parte inferiore del modulo riempiendole verso l’alto, con conseguente notevole rallentamento della velocità di carica. La MMT si basa su un metodo innovativo con il quale la batteria riceve la corrcarica dal centro e la diffonde simultaneamente nella parte superiore e inferiore del modulo. Questo consente, garantendo al tempo stesso la longevità della batteria, rispetto ai layout tradizionali.POCO X3 NFC sarà disponibile in Italia a partiresu mi.com, presso i Mi Store e su Amazon, al prezzo diper la configurazione da, e diper quella daMa non è tutto., la variante dasarà in vendita a un prezzoInoltre, la versione dasarà disponibile, fino a esaurimento scorte, a partire dalle 13:00 del 10 settembre al prezzoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita