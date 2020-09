Sony: nuova gamma di sistemi audio ad alta potenza

Illumina la notte



ha presentato tre nuovi modelli della sua gamma di sistemi audio ad alta potenza: con audio e luci omnidirezionali, un design compatto e un'esperienza di intrattenimento unica,offrono nuove possibilità alle famiglie e agli amanti delle feste.La nuova selezione di sistemi audio offre potenza e qualità superiori, grazie ad alcuni nuovi elementi, quali High-Efficiency Tweeter con l'uso di tweeter a tromba e High-Efficiency Midrange con l'uso di speaker medi a tromba. La maggiore espansione dei suoni in altezza è affiancata da una gamma ampliata, in grado di coprire un'area più estesa.L'audio coinvolgente offerto dal nuovo Omnidirectional Party Sound, disponibile su V83D e V73D, è studiato per riempire la "pista da ballo". I sistemi V83D e V73D includono infatti quattro tweeter sul lato anteriore e posteriore per estendere verso l'alto il fronte sonoro. Il midrange distribuisce il suono dalla parte frontale e posteriore dello speaker[3], assicurando una copertura ampia e una maggiore nitidezza delle frequenze medie per riprodurre suoni più potenti e vibranti e voci cristalline, capaci di conquistare ogni appassionato. Nato dalla combinazione dei tweeter anteriori e posteriori, del midrange, di un woofer e della tecnologia JET BASS BOOSTER, Omnidirectional Party Sound estende e amplia l'esperienza di ascolto, consentendo di godere di bassi marcati e di un audio ottimale in qualsiasi punto della stanza, senza rinunciare a una nitidezza migliore. I due tweeter anteriori del modellopermettono al suono di diffondersi in qualsiasi ambiente. I design inediti aumentano la rigidità del cabinet per offrire bassi più decisi e, al tempo stesso, una chiarezza superiore.I modellipresentano l'inedita tecnologia Omnidirectional Party Lights, pensata per illuminare ogni festa dal pavimento al soffitto e creare un'atmosfera indimenticabile. I fasci di luce di colore blu intenso, azzurro cielo e verde con strisce multicolore permettono di farsi trascinare in feste davvero memorabili. La dinamicità delle luci si traduce in una vera esperienza da disco club.Contemporaneamente, le luci blu intenso su woofer e midrange dei sistemie la luce multicolore sul woofer del nuovoli rendono ideali per accompagnare feste ed eventi in qualsiasi tipo di spazio.La modalità "Ambient Light" della gamma consente di passare semplicemente e con delicatezza da un'atmosfera stile festa a una più intima. La nuova impostazione è perfetta per le famiglie interessate alla tranquillità di un'animazione luminosa più lenta e rilassante.La nuova gamma risponde alla crescente popolarità del karaoke tra le mura domestiche con due ingressi microfonopensati per dare voce alla pop star che c'è in te e inaugurare avvincenti sfide sulle note delle tue canzoni preferite. La funzione Microphone Echo amalgama le parti vocali con la musica di sottofondo per rendere l'esperienza più fluida e del tutto simile a un'esibizione in una sala concerti. Una volta finito, i microfoni e i cavi possono essere riposti in maniera comoda e sicura negli appositi portamicrofono integrati.Chi preferisce lo stile rock 'n' roll, invece, può collegare la chitarra a uno degli ingressi per sfruttare il sistema come amplificatore. Le tre modalità "Clean", dal suono nitido, "Overdrive", dal suono distorto, e "Bass", per basso, sono il segreto di una jam session irresistibile.L'app Fiestable permette di monitorare ogni aspetto senza abbandonare la festa, controllando musica, luci e molto altro con la voce o un semplice tocco sullo smartphone.saranno disponibili a partire da ottobre.