Canon: nuovo scanner desktop ultra-compatto, con USB e WiFi

presentato un nuovo scanner desktop, facile da utilizzare e dotato di connettività flessibile USB e WiFi, pensato per supportare le piccole aziende, indipendentemente dalla configurazione del loro ambiente lavorativo.

Forte del successo riscosso dal modello imageFORMULA DR-S150, il nuovo imageFORMULA DR-S130 offre una soluzione di digitalizzazione affidabile e ad alte prestazioni per uffici domestici o di piccole dimensioni

Progettato per supportare le piccole aziende e gli uffici nel loro percorso di adattamento ai nuovi ambienti lavorativi, lo scanner desktop imageFORMULA DR-S130 offre un'incredibile flessibilità grazie alle connessioni WiFi e USB.Il dispositivo, che vanta un'interfaccia semplice e intuitiva caratterizzata da un funzionamento basato su icone, per una maggiore facilità d'uso. L'utente può configurare tali icone per le attività eseguite con maggiore frequenza, per salvare e inviare i documenti a diverse destinazioni, tra cui i servizi cloud , come OneDrive e Dropbox.