Motorola svela il nuovo razr 5G, un'icona dallo stile unico

Motorola ha presentato il nuovo razr 5G, un dispositivo

Il nuovoha un design unico che racchiude al suo interno un concentrato di tecnologia e innovazione.Le forme affusolate, il sensore di impronte digitali sul retro e la nuova cerniera sono solo alcuni degli elementi progettati per offrire la migliore esperienza d'uso, adesso ancora più semplice e piacevole con una sola mano.La fusione e l'utilizzo di vetro 3D e alluminio della serie 7000 conferisce al telefono un aspetto premium e accattivante, esaltato da tre differenti colorazioni:Una volta aperto,rivela un display Flex View OLED da 6,2 pollici, in formato 21:9 CinemaVision, che lo rende facile ed ergonomico da utilizzare con una sola mano. Il display si integra in modo ancora più armonioso con l'esclusivo design a cerniera: grazie alla chiusura zero-gap, il dispositivo si piega su sé stesso in maniera perfetta e senza spazi, proteggendo il pannello interno e mantenendoultracompatto.Motorola ha messo alla prova il sistema di chiusura con rigorosi test interni, cadute, sbalzi di temperatura e altro ancora per garantirne durata e affidabilità. Il test di chiusura "flip cycling" di Motorola ha dimostrato che razr è stato progettato: oltre 5 anni d'utilizzo per chi ne fa un uso più frequente rispetto alla media. Inoltre, un rivestimento protettivo riduce i graffi e una barriera idrorepellente all'interno del dispositivo stesso lo protegge da schizzi, spruzzi e pioggia.Sia da aperto che da chiuso,è dotato di un comparto fotografico di grande impatto in un corpo di piccole dimensioni. La fotocamera da 48 MP6 con tecnologia Quad Pixel offre una sensibilità alla luce quattro volte maggiore, consentendo di scattare foto nitide e brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione. La stabilizzazione ottica compensa e stabilizza immagini e video mossi così da rendere nitido ogni dettaglio delle riprese. Inoltre, la tecnologia laser autofocus del sensore mette a fuoco rapidamente il soggetto inquadrato, in modo da non perdersi neppure uno scatto.Se si desidera realizzare selfie a schermo intero, il display Flex View e la fotocamera interna da 20 MP consentono un'esperienza immersiva e di alta qualità.Il nuovosarà disponibile in Italia dalla seconda metà di settembre