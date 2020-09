Asus: disponibili in Italia cinque nuovi Chromebook

annunciato la disponibilità in Italia dei suoi nuovi

Chromebook

, cinque modelli di laptop ultra-leggeri e performanti.

Vediamoli nel dettaglio:





ASUS Chromebook C223

Questo Chromebook compatto e leggero da 11,6 pollici è alimentato da un processore Intel dual-core, e offre la libertà di avere fino a 10 ore di autonomia. Precaricato con le migliori funzionalità Google, ASUS Chromebook C223 è la porta d'accesso all'immensa varietà di applicazioni del Google Play Store per il lavoro o il gioco. Con le sue prestazioni veloci, la sicurezza robusta e le pratiche funzionalità, non solo è perfetto per gli studenti, ma è anche ideale per chiunque sia sempre in movimento.

Con il suo design compatto e leggero, ASUS Chromebook C223 ha un ingombro inferiore a quello di un foglio di carta A4, pesa meno di 1 kg e ha uno dei profili più sottili di qualsiasi Chromebook da 11,6 pollici.

Il display antiriflesso da 11,6 pollici retroilluminato a LED ha colori di straordinaria bellezza, e grazie alla telecamera frontale HD è possibile effettuare videochiamate nitide, chiare e dall'aspetto naturale con amici, colleghi o familiari. Due porte USB-C (Type-C) reversibili completamente funzionanti rendono facile la ricarica di ASUS Chromebook C223 o il collegamento a dispositivi e display esterni. Per la massima comodità e compatibilità, dispone anche di porte USB 3.1 standard e di uno slot microSD per aggiungere più spazio di memorizzazione.



ASUS Chromebook C223

sarà disponibile a breve su eshop ASUS, e a partire da fine settembre

su Amazon

e presso i principali retailer al prezzo consigliato al pubblico di 269€ (a partire da, IVA inclusa).





ASUS Chromebook C423

ASUS Chromebook C423

è alimentato da un processore Intel Pentium N4200, dispone di scheda grafica integrata Intel HD Graphics 500 e di sistema operativo Chrome, il sistema sviluppato da Google, veloce, semplice e sicuro alla base di ogni Chromebook. Si avvia in pochi secondi e si aggiorna automaticamente, senza interrompere il lavoro.

Questo Chromebook presenta un display touchscreen da 14'' con design NanoEdge dai bordi sottili in uno chassis in alluminio leggero e compatto, con uno spessore di 16,1mm e un peso di circa 1,2Kg. Inoltre la cerniera può essere aperta fino a 180° così da offrire un multitasking più semplice e un intrattenimento più coinvolgente.

ASUS Chromebook C423 è dotato di porta USB Type-C Full Function progettata per semplificare al massimo la connessione dei dispositivi, di tecnologia Wi-Fi 802.11ac dual-band per godere di un'esperienza online veloce e performante, e di una camera HD 720P dalle performance elevate. Inoltre il sistema Chrome OS ottimizza le prestazioni della batteria e permette di fare di più con ogni carica, garantendo un'autonomia fino a 12 ore.



ASUS Chromebook C423

è disponibile sull'

eshop ASUS

al prezzo consigliato al pubblico di 319€ (a partire da, IVA inclusa). È inoltre disponibile

su Amazon

in diverse configurazioni, e in offerta per il mese di settembre con prezzi a partire da 299€ (a partire da, IVA inclusa). Da ottobre sarà disponibile anche presso i principali retailer.





ASUS Chromebook C425

ASUS Chromebook C425

è un laptop in grado di coniugare portabilità e performance, senza alcuna rinuncia neanche dal punto di vista del design, che si presenta elegante, sofisticato, ma soprattutto compatto. Questo modello infatti pesa solo 1,3kg, ha uno spessore complessivo di 16,9 mm. Alimentato da un processore Intel Pentium Gold 4415Y, dispone di scheda grafica integrata Intel HD Graphics 615 e di sistema operativo Chrome.

La visione è immersiva, grazie al suo Display FHD con cornici sottili NanoEdge e un rapporto screen-to-body dell'85%. La cerniera a 180° permette di utilizzare il laptop in diverse posizioni, facilitando il multitasking in qualsiasi luogo ci si trovi.

ASUS Chromebook C425 è dotato di porta USB Type-C Full Function, di tecnologia Wi-Fi 802.11ac dual-band per un'esperienza online veloce e performante, e di una camera HD 720P per ottime performance. Inoltre il sistema Chrome OS assicura un'autonomia fino a 12 ore.



è disponibile presso retailer selezionati al prezzo consigliato al pubblico di 499€ (a partire da, IVA inclusa) e prossimamente sull'

eshop ASUS

. È inoltre disponibile

su Amazon

e in offerta per il mese di settembre

al prezzo di 469€ (IVA inclusa).





ASUS Chromebook C433

ASUS Chromebook Flip C433

è il convertibile adatto a chi ama studiare o lavorare ovunque si trovi, senza essere costretto a una scrivania. È dotato di un nuovo display NanoEdge da 14 pollici con cornici ultrasottili gli conferisce un'impronta ultracompatta, in modo da poter godere di tutti i vantaggi di un display FHD da 14 pollici in un telaio che è piccolo come molti portatili da 13 pollici. La cerniera ErgoLift a 360° consente inoltre di sfruttare tutte le posizioni possibili del laptop, trasformandolo in tablet all'evenienza.

Nonostante il suo design sottile e leggero, ASUS Chromebook C433 non scende a compromessi in termini di qualità del suono. Grazie ai suoi due altoparlanti stereo di alta qualità e è in grado di fornire effetti sonori surround che sono validi tanto quanto quelli dei laptop di dimensioni maggiori, con un suono nitido e potente per un'esperienza coinvolgente sia per lo streaming di musica che di video.



Progettato per garantire un'autonomia fino a 10 ore, ASUS Chromebook Flip C433 si avvale di due porte USB 3.1 Gen 1 Type-C (USB-C) a piena funzionalità in qualsiasi direzione, una porta USB 3.1 Gen 1 Type-A standard, e un lettore di schede microSD che facilita l'aggiunta di ulteriore memoria.



sarà disponibile prossimamente sull'

eshop ASUS

al prezzo consigliato al pubblico di 599€ (a partire da, IVA inclusa).





ASUS Chromebook C434

Il nuovo sorprendente ASUS Chromebook Flip C434 porta il design convertibile Chromebook ad un livello successivo. Il suo elegante look contemporaneo, la portabilità compatta e le sue potenti specifiche sono progettate per coloro che usano il pc come compagno essenziale nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. ASUS Chromebook Flip C434 è dotato di un nuovo display NanoEdge da 14 pollici a quattro lati - con cornici ultrasottili e un incredibile rapporto schermo/corpo dell'87% - per un'esperienza visiva davvero coinvolgente, e l'esclusiva cerniera ErgoLift a 360° consente di lavorare in un comfort supremo.

ASUS Chromebook Flip C434 si compone di un telaio interamente in alluminio, rifinito con eleganti bordi anodizzati con taglio a diamante ed è ultrasottile e leggero, con un peso di 1,5 kg e uno spessore di 15,7 mm. ASUS Chromebook Flip C434 è progettato per durare fino a 10 ore con una sola carica, in modo da poter lavorare o giocare tutto il giorno mentre si è in movimento. Due porte USB 3.1 Gen 1 Type-C (USB-C) a piena funzionalità in qualsiasi direzione, una porta USB 3.1 Gen 1 Type-A standard, e un lettore di schede microSD completano questo versatile laptop, garantendo efficienza in ogni momento.



ASUS Chromebook C434

è disponibile sull'

eshop ASUS

al prezzo consigliato al pubblico di 699€ (a partire da, IVA inclusa). A partire da ottobre sarà disponibile anche su Amazon e presso i principali retailer.

