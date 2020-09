Vodafone e Disney insieme per realizzare uno smart watch per bambini

Vodafone e Disney hanno annunciato una collaborazione per realizzare uno smart watch di alta gamma per bambini, il cui lancio è previsto prima di Natale.





L’orologio vanterà un hardware progettato dal team Smart Tech di Vodafone e di un software sviluppato con il designer di fama mondiale Yves Behar e con il suo team della fuseproject.







Lo smart watch per bambini entrerà nel mercato all’interno della gamma ‘Designed and Connected by Vodafone’.



Durante questa collaborazione, le due società lavoreranno congiuntamente per realizzare un'esperienza in continua evoluzione che prevede anche l'introduzione di nuovi personaggi Disney, oltre che contenuti interattivi e nuove funzionalità.