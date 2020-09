Apple Watch SE: grande display, rilevamento cadute e nuove funzioni per il fitness

ha annunciato il lancio sul mercato di Apple Watch SE , che racchiude le funzioni essenziali diin un design moderno che i clienti amano ad un prezzo più accessibile.Il display Retina più grande ed evoluto consente ai clienti di vedere chiaramente ancora più dettagli e le informazioni che più contano, direttamente sul proprio polso.Apple Watch SE ha lo stessodell'Apple Watch Series 6; inoltre, grazie ai più recenti sensori di movimento e microfoni, offre potenti funzioni per la salute e la sicurezza, tra cui rilevamento cadute, SOS emergenze, chiamate d'emergenza internazionali e l'app Rumore.Con watchOS 7, gli utenti, come Configurazione famiglia, che consente anche ai più piccoli o ai membri più anziani della famiglia che non hanno un iPhone, di godersi Apple Watch, oppure il monitoraggio del sonno, il rilevamento automatico del lavaggio delle mani e i nuovi allenamenti.Apple Watch SE è disponibile in tre finiture della cassa realizzata integralmente in alluminio riciclato ed è compatibile con tutti i cinturini per Apple Watch, incluso il nuovo Solo Loop e Solo Loop Intrecciato.Apple Watch SE (GPS)