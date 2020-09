Apple Watch Series 6 ufficiale: tante novità per il fitness, ecco i prezzi

Apple ha ufficializzato l'arrivo sul mercato del nuovo Watch Series 6 che presenta importanti miglioramenti all’hardware, come un System in Package (SiP) S6 più veloce e un altimetro always-on di ultima generazione, nella linea più colorata di sempre, con una splendida palette di nuove finiture per le casse e nuovi cinturini. watchOS 7 introduce Configurazione famiglia, il monitoraggio del sonno, il rilevamento automatico del lavaggio mani, nuovi tipi di allenamento e la possibilità di selezionare e condividere i quadranti dell’orologio, incoraggiando i clienti a muoversi di più, rimanere in contatto e gestire meglio la propria salute in modi del tutto nuovi.

Apple Watch Series 6 amplia le funzioni salute dei modelli Apple Watch precedenti, con una nuova e comoda funzione che misura la saturazione di ossigeno nel sangue, così gli utenti possono analizzare meglio il proprio stato di salute e benessere generale. La saturazione di ossigeno, o SpO2, rappresenta la percentuale di ossigeno trasportata attraverso i globuli rossi dai polmoni al resto dell’organismo, e indica quanto bene questo sangue ossigenato viene diffuso in tutto il corpo.

Per compensare le naturali variazioni epidermiche e migliorare la precisione, il sensore Livelli O₂ impiega quattro gruppi di LED rossi, verdi e a infrarossi, in aggiunta ai quattro fotodiodi posizionati sul cristallo posteriore di Apple Watch, per misurare la luce riflessa dal sangue. Apple Watch utilizza quindi un algoritmo avanzato sviluppato ad hoc integrato nell’app Livelli O₂, progettato per misurare una percentuale dal 70% al 100% di ossigeno nel sangue. L’utente, da fermo, può effettuare la misurazione quando lo desidera, e nei periodi in cui risulta inattivo (per esempio durante il sonno) misurazioni periodiche vengono eseguite in background.

Utilizzando un nuovo processore dual-core basato sul chip A13 Bionic di iPhone 11, il nuovo SiP S6 è 20% più veloce, e le app si aprono il 20% più velocemente senza compromettere l’autonomia della batteria, che dura sempre 18 ore.2 In aggiunta, Apple Watch Series 6 ha il chip U1 e antenne Ultra Wideband3, che grazie alla posizione wireless a corto raggio renderanno possibili nuove esperienze, come le chiavi digitali per le automobili di nuova generazione.

Apple Watch Series 6 si ricarica più velocemente: ora basta un’ora e mezza per completare la ricarica, e l’autonomia migliorata è perfetta per la misurazione di alcuni allenamenti, come la corsa al chiuso o all’aperto.

L’avanzato display Retina always-on di Apple Watch Series 6 è 2,5 volte più luminoso rispetto a Apple Watch Series 5 quando l’utente tiene abbassato il polso, rendendo molto più semplice guardare il quadrante anche quando c’è molta luce. Quando l’utente tiene abbassato il polso, ora può accedere al Centro Notifiche e al Centro di Controllo, toccare le complicazioni e cambiare quadrante senza dover riattivare il display.

La collezione Apple Watch si arricchisce delche si aggiunge all'argento, al grigio siderale e all'alluminio color oro come opzione per la cassa dell'orologio, insieme a un Apple Watch (PRODUCT)RED con esclusivi cinturini in pendant rosso accesso. I modelli in acciaio inossidabile sono ora disponibili in grafite, una nuance grigio/nera con finitura incredibilmente lucida, e in una nuova versione del classico colore oro giallo. Apple Watch Edition è disponibile in titanio con finitura naturale e nero siderale.Il costo di Apple Watch Series 6 (GPS) parte dae Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) daA partire da oggi è possibile ordinare Apple Watch Series 6 (GPS) da apple.com/it e nell'app Apple Store, con disponibilità a partire da venerdì 18 settembre.Sempre da oggi è possibile ordinareda apple.com/it e nell'app Apple Store, con disponibilità a partire da venerdì 18 settembre negli Stati Uniti, a Porto Rico e in altri 21 Paesi e territori.