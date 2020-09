La nuova generazione di smartphone Motorola si chiama moto g9 plus e moto e7 plus , disponibili in Italia da fine Settembre a partire rispettivamente da 299,00€ e da 169,00€.



moto g9 plus è un notevole passo in avanti in tutti i settori chiave dello smartphone rispetto alla generazione precedente: prestazioni ottimizzate, quattro fotocamere da 64 MP, batteria da 5000 mAh e display più grande.

Per la prima volta è disponibile su uno smartphone moto g il display Max Vision FHD + da 6,8". moto g9 plus è dotato di una fotocamera principale da 64 MP con tecnologia Quad Pixel e modalità Visione Notturna per catturare i momenti più belli in qualsiasi condizione di luce. L'obiettivo ultra-grandangolare ti permette di immortalare la scena nella sua interezza, la fotocamera Macro Vision di avvicinarti al soggetto 4 volte di più rispetto a un obiettivo standard, per non perdere neanche un dettaglio, e il sensore di profondità di realizzare ritratti professionali.

Le sofisticate funzionalità di intelligenza artificiale del processore Qualcomm Snapdragon 730G di moto g9 plus garantiscono foto impeccabili, eliminazione dei tempi di attesa e prestazioni ottimizzate. Sono assicurate prestazioni più veloci del 57%¹ rispetto al suo predecessore e un'efficienza energetica migliorata del 20%.

moto g9 plus ha il display più grande mai visto prima su uno smartphone moto g, grazie all'immersivo display FHD + Max Vision da 6,8" con HDR10 che offre colori realistici, luminosità e contrasto migliorati per un'esperienza di intrattenimento unica.

E' possibile ascoltare la musica per 147 ore, guardare video per 19 o navigare per 14 ore ininterrottamente. Quando si è a corto di energia, il caricabatterie TurboPower 30 fornisce 12 ore di alimentazione in meno di 10 minuti di ricarica.5

Il nuovo moto e7 plus invece dimostra il nostro impegno nell'offrire un'esperienza di utilizzo che sia affidabile e di qualità a un livello completamente nuovo, superando tutti gli altri device della stessa famiglia. moto e7 plus presenta il primo sistema a doppia fotocamera da 48 MP6 della famiglia E, unito ad un'ampia batteria da 5000 mAh.

moto e7 plus è dotato di un eccellente sistema a doppia fotocamera da 48 MP6. Il sensore di profondità consente di giocare con la profondità di campo aggiungendo un bellissimo effetto bokeh ai ritratti, la tecnologia Quad Pixel e la modalità Visione Notturna offrono immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Lo smartphone è alimentato da una potente batteria da 5000 mAh che permette di scattare foto, riprodurre video in streaming e navigare per oltre due giorni con una singola carica.

In termini di velocità, moto e7 plus offre prestazioni 50% più veloci rispetto alla precedente generazione e, grazie al rapido processore octa-core Snapdragon 460, riprodurre i propri contenuti preferiti con immediatezza è ancora più semplice. Il display Max Vision HD + da 6,5​​" offre un rapporto 20:9 a tutto schermo per una visualizzazione ottimale. Su un display cosi ampio giochi, film e video sono molto più divertenti.





