Garmin Forerunner 745, un (triplice) obiettivo: nuoto, bici, corsa

Proprio per tutti quelli che amano cambiare la propria pelle sportiva,presenta il, uno sportwatch avanzato. Un dispositivo dalle alte prestazioni in fatto di monitoraggio di dati e dinamiche dell'attività svolta, ma anche un accessorio dotato delle più innovative funzioni smart da indossare ogni giorno.L'ultimo nato dell'ormai iconica famiglia di sportwatch Forerunner dedicata alla corsa ha una precisa missione: assicurare all'utente il massimo supporto durante la sua performance, che sia in gara o in allenamento. Per fare questo il nuovo Forerunner 745 vanta. L'insieme di tutte queste informazioni crea unche, in base agli effetti degli allenamenti svolti, riceverà direttamente sul display dello sportwatch indicazioni e suggerimenti per svolgere la corretta tipologia di allenamento giornaliero, che sia questo a piedi, in piscina o in sella alla bici.In base alla difficoltà di un allenamento,. Il recupero sarà calcolato anche grazie al monitoraggio costante dello stress quotidiano, della qualità del sonno e delle attività giornaliere. Il nuovo Garmin risulta all'avanguardia anche per quel che riguarda l'aspetto della sicurezza durante l'attività fisica; integrate nel dispositivo si trovano infatti la fper consentire a parenti e amici di seguire lo sviluppo dell'allenamento o della gara da casa.