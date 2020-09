Apple: il nuovo iPad Air disponibile dal prossimo mese, a partire da 669 euro

caratterizzato da un design completamente rinnovato, sottile e leggero, disponibile in cinque finiture:Il nuovo design all-screen offre un display Liquid Retina più grande da 10,9" per una straordinaria esperienza di visualizzazione, con 3,8 milioni di pixel e tecnologie evolute, tra cui laminazione completa, supporto per gamma cromatica P3, True Tone eper una nitidezza eccezionale. Per consentire al display di estendersi su tutti i lati, un sensore Touch ID di prossima generazione è integrato nel pulsante superiore e permette di sbloccare velocemente, facilmente e in totale sicurezza iPad Air, accedere alle app o utilizzare Apple Pay per i pagamenti.iPad Air offre un netto incremento delle prestazioni grazie al chip Apple più evoluto di sempre:. In grado di gestire persino le app più impegnative, il chip A14 Bionic consente agli utenti di montare con ancora più facilità video 4K, creare splendide opere d’arte, giocare ai videogame più coinvolgenti e tanto altro.Grazie a una rivoluzionaria tecnologia di elaborazione a 5 nanometri, il chip A14 Bionicin pressoché ogni sezione del chip. Questo chip serie A di ultimissima generazione ha un design a 6 core per un incremento delle prestazioni CPU pari al 40% e una nuova architettura grafica a 4 core per un miglioramento delle prestazioni grafiche del 30%.Per offrire innovative capacità di apprendimento automatico, il chip A14 Bionic include un nuovo Neural Engine a 16 core con una velocità due volte superiore e capace di eseguire fino a 11 trilioni di operazioni al secondo, portando a un nuovo livello le app di machine learning. Il chip A14 Bionic include inoltre nella CPU acceleratori di apprendimento automatico di seconda generazione, permettendo calcoli di machine learning 10 volte più veloci.iPad Air, che include una fotocamera frontale, offre ora la stessa fotocamera posteriore da 12MP utilizzata in iPad Pro, per foto dalla risoluzione superiore e video 4K.