LG MAGNIT, la nuova soluzione Micro LED di LG per il digital signage

è la nuova soluzione di LG per il digital signage, lanciata questa settimana in mercati chiave quali America, Europa, Asia e Medio Oriente. La soluzione presentata da LG si contraddistingue per la tecnologia proprietaria Black Coating, che consente di ottenere un’elevata qualità delle immagini e garantisce una sensazionale solidità del display. Inoltre, è caratterizzata da un assemblaggio a blocchi che semplifica l’installazione.Micro LED è dotato di pixel auto-emissivi di scala micrometrica applicati direttamente al substrato della scheda, in grado di fornire immagini più nitide, un contrasto migliorato e un angolo di visione più ampio., la nuova tecnologia di LG applicata sui moduli LED, è stata progettata per migliorare il contrasto e la precisione del colore, contribuendo a proteggere i minuscoli pixel dei LED dall'umidità, dalla polvere e dagli impatti esterni: è infatti antiriflesso e anti impronta.LG MAGNIT è una soluzione versatile, certificata EMC Classe B per l’utilizzo residenziale. Infatti, con una configurazione 6x6 consente di ottenere un display da 163 pollici con una risoluzione Ultra HD 4K, rendendolo ideale per gli utenti più esigenti che cercano un display premium di grandi dimensioni. LG MAGNIT è dotato della piattaforma webOS smart signage di LG che consente una navigazione intuitiva e il controllo semplificato di numerose funzioni.La qualità delle immagini di questa soluzionealimentato da AI (Artificial Intelligence), lo stesso processore di immagini basato sull’intelligenza artificiale dei TV LG di fascia alta che analizza in modo intelligente i contenuti e la sorgente e ottimizza in modo automatico e in tempo reale l'output visivo. Oltre alla qualità unica delle immagini, LG MAGNIT garantisce un'installazione e una configurazione semplificate.I singoli cabinet del Micro LED misurano solo 600 mm di larghezza x 337,5 mm di altezza x 44,9 mm di profondità e si collegano facilmente tra di loro, consentendo ai tecnici di installare display di grandi dimensioni direttamente in loco.Grazie ai connettori integrati, LG MAGNIT. Inoltre, LG MAGNIT riduce il tempo necessario per la gestione dei cavi perché è dotato di pochi fili sul retro dei display per collegare i cabinet ai controller di sistema e alla rete elettrica.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita