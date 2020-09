Da Garmin i nuovi smartwatch Venu Sq e Venu Sq Music Edition

Garmin lancia sul mercato i nuovi smartwatch Venu Sq e Venu Sq Music Edition

dotati di un elegante e luminoso display squadrato LCD ad alta definizione, touchscreen Corning Gorilla Glass da 1,3 pollici delimitati da una lunetta in alluminio e due pulsanti laterali per la migliore esperienza d'uso.



I Venu Sq si allacciano al polso tramite ergonomici e colorati cinturini in silicone. Inoltre, Venu Sq Music Edition offre la possibilità agli utenti di archiviare direttamente sullo smartwatch le proprie playlist musicali o di ascoltarle tramite servizi di streaming quali Spotify, Amazon Music e Deezer; il tutto utilizzando cuffie Bluetooth compatibili di terze parti, senza bisogno dello smartphone.

Disponibile in entrambi i modelli, invece, la funzione Garmin Pay grazie alla quale è possibile effettuare pagamenti contactless facili e sicuri direttamente dall'orologio.



Il ventaglio di funzioni wellness viene supportatoanche di notte.Ed è proprio durante le ore notturne che i nuovi Garmin completano il loro tracciamento analizzando le fasi di sonno leggero, profondo e REM.Questo è possibile grazie alla misurazione del numero di respiri al minuto e grazie anche al sensore Pulse Ox che misura i livelli di saturazione dell'ossigeno presente nel sangue. Al risveglio, gli utenti possono così rivedere le proprie statistiche sul sonno in Garmin Connect per valutare la qualità del riposo.A tutto questo gli ingegneri Garmin hanno aggiuntocon promemoria per dedicarsi qualche istante di relax, ile molto altro ancora. Per esempio, la funzioneche mostra agli utenti il proprio livello di energia aiutandoli a programmare allenamenti, tempi di riposo attivo e sonno notturno. Innovativi sono anche ile lache i nuovi Venu Sq offrono. Infatti, quando una particolare situazione di stress richiede di fermarsi un attimo per rilassarsi, gli utenti possono accedere direttamente dal proprio orologio aper favorire il sonno,per facilitare l'equilibrio e la calma e due versioni di ", di differente durata, per migliorare l'attenzione ed alleviare lo stress. Al termine di ogni attività di respirazione viene fornito un riepilogo che mostra la durata, l'andamento del respiro, la frequenza cardiaca media e la variazione dello stress.Per tutte le volte in cui il bisogno di movimento prende il sopravvento sulla routine sedentaria i nuovi Venu Sq offrono. Gli smartwatch GPS Garmin monitorano i passi, i minuti di intensità, e tra profili di sport indoor o outdoor c'è solo l'imbarazzo della scelta: pilates, yoga, pesi, ellittica, step, camminata, corsa, nuoto in piscina, bici solo per citarne alcuni.Inoltre, quando ci si pone un obiettivo per il quale serve un piano di allenamento costante, l'ampia selezione diPresente nei nuovi smartwatch Venu Sq anche l'opportunità di disporre di piani di allenamento running gratuiti attraverso, per preparare nel miglior modo possibile una corsa da 5Km, 10km o una mezza maratona. Questo calendario di allenamenti mette a disposizione dei runner (neofiti o appassionati) dei veri e propri allenatori virtuali che seguono lo sviluppo dei training; coach Greg McMillan, Amy Parkerson-Mitchell ed il mitico Jeff Galloway.Infine, un aspetto non certo trascurabile è quello offerto dalle funzioni di sicurezzaquando si decide di uscire in bici, a correre o a camminare. Queste permettono a Venu Sq di inviare a parenti ed amici la propria posizione in tempo reale, sia quando ci si allena che quando si sta gareggiando e sono in grado di rilevare automaticamente incidenti e trasmettere la posizione dell'utente a una lista di contatti di emergenza, oppure di inviare un messaggio di richiesta di assistenza con la semplice pressione di un tasto.Gli ultimi arrivati nella collezione wearable di Garmin si propongono come accessori indispensabili per chi ama una quotidianità sportiva ma non solo. La serie Venu Sq, infatti, garantisce connessione e comodità tutto il giorno grazie a numerose. Tra queste la possibilità di ricevere notifiche direttamente sul display dell'orologio quali chiamate in arrivo, messaggi di testo (ai quali solo gli utenti Android possono rispondere direttamente dal dispositivo), aggiornamenti sui social media ed ipromemoria del calendario.Infine, tramite lo store on-line di Garmin, Connect IQ si possono scaricare app, widget o nuovi e colorati quadranti che si possono anche personalizzare tramite personali fotografie.e con un'autonomia di batteria fino a 6 giorni in modalità smartwatch e 14 ore in modalità GPS oppure 6 ore GPS + Musica, i nuovi Venu Sq e Venu Sq Music Edition sono disponibili rispettivamente a un prezzo consigliato al pubblico diSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita