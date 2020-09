ESET rilascia la versione 6.0 di Mobile Security per Android

ESET ha reso disponibile la versione 6.0 di ESET Mobile Security (EMS), una soluzione pluripremiata che garantisce protezione contro le più svariate minacce alla sicurezza mobile Android come malware e phishing.



ESET Mobile Security protegge gli utenti dalla perdita, sottrazione illecita e uso improprio dei dati grazie a una efficace protezione dal malware, oltre a fornire un ambiente di navigazione sicuro con la funzione anti-phishing. EMS protegge inoltre gli utenti da smarrimento o furto del cellulare tramite il servizio my.eset.com, che fornisce in tempo reale quante più informazioni possibili sullo stato e sulla posizione del dispositivo.



Mobile Security 6.0 nella versione premium introduce inoltre una nuova funzione di sicurezza: si tratta di Payment Protection, che salvaguarda gli utenti dalle applicazioni che utilizzano informazioni finanziare sensibili come le transazioni bancarie e gli acquisti online.

Questa funzione classifica automaticamente tutte le app scaricate dal Google Play Store che rientrano nella categoria "Finanza" e le analizza alla ricerca di potenziali minacce. L'utente ha anche la possibilità di aggiungere manualmente all'elenco altre App installate che potrebbero non rientrare nella categoria.



L'icona "safe launcher" viene aggiunta alla lista di applicazioni dell'utente e da lì è possibile avviare le App relative ai dati finanziati sensibili in piena sicurezza, protette da malware e da App che tentano di sottrarre le credenziali replicando le schermate di login. Se un'App non viene avviata attraverso il safe launcher, Mobile Security continuerà a eseguire la scansione di base per i problemi non risolti, l'utilizzo di reti aperte e l'analisi dello stato del root del dispositivo.



La versione 6.0 aggiunge poi ulteriori migliorie nell'intuitività, nelle funzionalità e nella facilità d'uso, come la funzione "Filtro Chiamate" che consente di proteggersi da chiamate indesiderate, e la riprogettazione della funzione Anti-Theft per consentire un onboarding più semplice e la reimpostazione delle password.

