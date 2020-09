Canon: la gamma di obiettivi RF arriva su Cinema EOS

ha annunciato il lancio di, la prima videocamera versatile e compatta che combina la qualità d'immagine della gamma Cinema EOS con la portabilità e la flessibilità della linea EOS R.Il design di EOS C70 rende questa videocamera pensata, tra le quali: documentari, produzioni indipendenti o più complesse, notiziari e ora anche social media, grazie alla speciale funzionalità di ripresa in verticale. Le sue dimensioni e caratteristiche consentono ai professionisti di utilizzarla a mano libera o di installarla su un drone o un gimbal, offrendo la massima libertà creativa.Inoltre,, che comprendono 4K fino a 120 fps, formati XF-AVC (All-I o Long-GOP) 4:2:2 10 bit e MP4 in HEVC (H.265) o H.264, sono in grado di soddisfare diverse esigenze di produzione.Canon, un adattatore EF - RF che consente ai filmmaker di utilizzare liberamente l'intera gamma di obiettivi EF con la videocamera EOS C70, mantenendo l'angolo di campo equivalente al sensore a pieno formato anche sul sensore Super 35mm.EOS C70, ed è anche corredata di funzioni in grado di rispondere alle diverse esigenze di ripresa professionale. Questa nuova videocamera è dotata di 13 pulsanti con funzioni assegnabili, un'impugnatura che consente un utilizzo più agevole, terminali di ingresso/uscita per uso professionale, tra i quali HDMI e 2 connettori mini XLR per audio, oltre a un sistema di ventilazione indipendente. Inoltre, un nuovo sistema di filtri ND garantisce fino a 10 stop di riduzione di luce, offrendo ai filmmaker un maggiore controllo dell'esposizione e della profondità di campo.Inoltre i professionisti che utilizzeranno EOS C70 potranno quindi: teleobiettivi, zoom, obiettivi a focale fissa di alta qualità, obiettivi ad ampia apertura e macro. Per la stabilizzazione ottimale dell'immagine, EOS C70 dispone della modalità Combination IS che coniuga l'IS ottico degli obiettivi RF con l'IS elettronico del corpo della videocamera per garantire prestazioni eccellenti, anche nelle riprese a mano libera. La comunicazione avanzata tra l'obiettivo e la videocamera dà spazio a funzioni aggiuntive come la capacità di visualizzare la distanza del soggetto sul monitor LCD della videocamera.L'anche in abbinamento con un sensore Super 35mm, e migliora la trasmissione della luce di 1 stop circa. L'adattatore consente la perfetta comunicazione tra l'obiettivo EF e il corpo della videocamera, garantendo la massima compatibilità con l'ampia gamma di obiettivi EF. Questa soluzione permette di includere varie funzioni come messa a fuoco automatica, correzione dell'aberrazione cromatica e dell'illuminazione periferica e registrazione dei metadati dell'obiettivo.EOS C70. L'Adattatore EF-EOS R 0.71x sarà disponibile a partire da Dicembre 2020 al prezzo suggerito al pubblico di 609€.