AOC lancia tre nuovi monitor ad alta risoluzione della sua serie E2

AOC

monitor E2, rivolti ad utenti business/professionali e non

QHD Q32E2N e il modello 4K (UHD) U32E2N, entrambi da 80 cm (31,5").



Q34E2A da 86,4 cm (34")





aggiunge tre nuovi prodotti alla sua serie diI nuovi modelli "essential" della serie E2 includono il modellol modelloda 31.5"presenta risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) e display VA per maggiori dettagli e nitidezza, con il 77% di pixel in più rispetto al Full HD. Il pannello VA assicura neri profondi e un rapporto di contrasto nativo di 3000:1. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 75 Hz e Adaptive-Sync, i movimenti del cursore e lo scorrimento sono molto fluidi rendendolo adatto anche per sessioni di gaming occasionali. Il display è poi circondato da sottili cornici, mentre gli altoparlanti 2x 3W completano il pacchetto.Per esaltare i dettagli, l'da 31,5 pollici fa un ulteriore passo avanti e utilizza un pannello VA UHD (3840 x 2160 pixel), con una densità di pixel di 140 ppi. Il pannello offre una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un rapporto di contrasto nativo di 2500:1, mentre il suo design senza bordi su 3 lati fa risaltare ancora di più l'eleganza delle linee, rendendolo perfetto per uffici e case dallo stile moderno. Per godere appieno delle immagini altamente dettagliate in ambienti ben illuminati, la retroilluminazione dell'U32E2N produce una luminosità di 350 nit.Se poi si ha bisogno di uno schermo più spazioso, il pannello IPS ultrawide 1080p (21:9) del. Assicura un refresh rate di 75 Hz e utilizza una risoluzione ultra-wide di 2560x1080 pixel, producendo il 33% di pixel in più rispetto al Full HD. Il design senza bordi su tre lati unito alla finitura in alluminio spazzolato del supporto gli conferisce un aspetto moderno