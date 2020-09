SmartPad 11.6 Azimut2, il tablet pensato per le videolezioni e le videochiamate

Mediacom ha presentato

SmartPad 11.6 Azimut2

, il nuovo tablet Android con tastiera, p

SmartPad 11.6 Azimut2

è poi dotato di un performante processore Octa Core A55 a 1.6 GHz che, grazie a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibili fino a 128 GB tramite microSD, è in grado di sfruttare al meglio le funzionalità del sistema operativo Android 10 e far girare al meglio ogni tipo di App.



Anche sul fronte della connettività la dotazione è decisamente completa e, oltre al Wi-Fi e al Bluetooth 4.2, questo sorprendente tablet consente la gestione di 2 nano SIM, che gli consentono di essere utilizzato anche come telefono, nonché di sfruttare la tecnologia 4G per accedere a Internet ad alta velocità ovunque ci si trovi. Grazie al modulo GPS integrato, inoltre,

SmartPad 11.6 Azimut2

può essere utilizzato come navigatore, mentre gli ingressi e le uscite audio e una porta USB Type-C assicurano la massima flessibilità con ulteriori possibilità di collegamento.



La dotazione di tutto rispetto non influisce, però, sulle doti di portabilità di questo nuovo tablet, che è estremamente compatto (274,8x175,8x9,5 mm) e vanta un peso, tastiera compresa, di soli 1.290 grammi.



Il nuovo

SmartPad 11.6 Azimut2

offre, infine, la possibilità di beneficiare gratuitamente per sei mesi di tutti i contenuti del catalogo di video streaming on demand di Infinity , la piattaforma Mediaset che mette a disposizione oltre 6.000 titoli tra film, serie tv e cartoni animati.

ensato per offrire tutto ciò che può servire a chi studia e lavora a casa o anche in movimento e ha spesso la necessità di effettuare videocall tramite le piattaforme Google, Microsoft o Zoom per seguire lezioni o partecipare a riunioni in videochiamata.Il nuovomette a disposizione, una fotocamera posteriore da 8 Mpixel, speaker adeguatamente dimensionati e un display da 11.6” IPS Full HD.