Nikon Coolshot 40i GII, il nuovo telemetro laser per i golfisti

Campo di misurazione: 7,5-1.460 m

Tecnologia LOCKED ON1: il simbolo LOCKED ON segnala la distanza dal soggetto più vicino.

Quando vi sono soggetti sovrapposti, la distanza dal soggetto più vicino viene segnalata nel mirino con il simbolo LOCKED ON. Ad esempio, su un campo da golf, è chiaramente visibile che è stata misurata la distanza dalla bandierina, anche se vi sono alberi sullo sfondo.

Il risultato della misurazione viene visualizzato in circa 0,3 secondi.

Il modo Golf mostra la distanza adattata all’inclinazione (distanza orizzontale ± altezza) che funge da guida rispetto alla distanza a cui occorre mandare la palla ed è utile quando si gioca su un campo in salita/in discesa; tecnologia ID (misurazione inclinazione).

Due modalità di visualizzazione della misurazione: vengono utilizzati il modo Distanza effettiva e il modo Golf (modo distanza adattata all’inclinazione e modo distanza effettiva). Per passare da un modo all’altro è sufficiente premere un pulsante. Il modo Distanza effettiva può essere utilizzato nelle gare ufficiali2, mentre il modo Golf visualizza una misura guida della distanza a cui occorre mandare la palla.

L’Indicatore distanza effettiva viene utilizzato per segnalare che la funzione di misurazione inclinazione (tecnologia ID) non viene utilizzata. Se si utilizza il modo Distanza effettiva, l’indicatore lampeggia con una luce verde quando l’alimentazione è in funzione. Il non utilizzo della funzione di misurazione inclinazione (tecnologia ID) può essere confermato facilmente dagli osservatori.

Viene utilizzato il modo Priorità al primo bersaglio. Quando si misurano soggetti sovrapposti, viene visualizzata la distanza dal soggetto più vicino, utile quando si gioca a golf per misurare la distanza da una bandierina su un green con alberi sullo sfondo.

Misurazione singola o continua (fino a 8 secondi).

Monoculare 6x di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini chiare e luminose.

Oculare grande per garantire facilità di visione (18 mm).

Il design con distanza di accomodamento dell’occhio più ampia offre un campo visivo agevole anche a chi porta gli occhiali.

Impermeabile: classe di protezione JIS/IEC 4 equivalente a IPX4 (in base alle condizioni di test di Nikon).

È pronto ad esordire sul mercato il nuovo telemetro laserspecificatamente progettato per i golfisti. Aggiornamento del modello COOLSHOT 40i, il nuovooffre un vantaggio ai giocatori di golf grazie a undi gran lungarispetto al predecessore,, destinato a migliorare la facilità di misurazione alla bandierina che risulterà decisamente precisa grazie allaIl telemetro laserè stato concepito per essere utilizzato sia nel gioco normale che nelle gare ufficiali, poiché è dotato di: modo(distanza adattata all'inclinazione e alla distanza effettiva) e modo(solo distanza effettiva). Il passaggio da una modalità all'altra è semplice, basta toccare un pulsante. In questo modo, quando si partecipa ad un torneo, i giudici possono chiaramente vedere la spia verde a LED dell'Indicatore distanza effettiva che lampeggia, a indicare che la misurazione inclinazione non è in uso.Quando non si è in gara, invece, la misurazione della distanza adattata all'inclinazione nel modo Golf consente di ottenere prestazioni migliori sui campi in cui salite e discese rendono difficile giudicare la distanza. La, poi, fornisce la